A seleção da Arábia Saudita anunciou seu programa de preparação para a Copa da Ásia 2027, que será sediada pelo reino no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro.

O sorteio do torneio continental colocou a seleção saudita no Grupo A ao lado do trio árabe formado por Kuwait, Omã e Palestina.

A seleção saudita afirmou em comunicado publicado em sua conta oficial na plataforma "X" nesta quinta-feira que a equipe fará dois períodos de treinamento antes do torneio, durante os quais disputará quatro partidas amistosas contra seleções asiáticas.

A primeira etapa do período de preparação será um período de treinamento no Catar entre os dias 9 e 17 de novembro, quando a Arábia Saudita enfrentará a Coreia do Sul e o Uzbequistão em dois amistosos nos dias 13 e 17 do mesmo mês, respectivamente.

Já a segunda etapa incluirá um período de treinamento na cidade saudita de Khobar, no período de 21 de dezembro a 3 de janeiro, durante o qual a equipe enfrentará o Catar e a Jordânia nos dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, respectivamente, sendo o confronto contra a Jordânia disputado com portões fechados.

A seleção saudita anunciou anteontem, terça-feira, as datas de suas partidas na Copa da Ásia, que ficaram da seguinte forma:

A seleção saudita começará sua trajetória no torneio asiático diante da Palestina, no dia 7 de janeiro, no estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd.

A segunda partida será no mesmo estádio, contra a seleção de Omã, no dia 12 de janeiro.

Já a terceira e última partida da fase de grupos, a Arábia Saudita jogará contra a seleção do Kuwait, no dia 17 de janeiro, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah.