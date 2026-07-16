Entre eles, duas estrelas árabes... os goleiros com mais defesas na Copa do Mundo de 2026

O goleiro do Paraguai, Orlando Gil, lidera, até o momento, a lista dos goleiros com mais defesas na Copa do Mundo de 2026, após ter realizado 23 defesas, de acordo com as estatísticas da rede “Squawka”.
O goleiro de Curaçao, Eloy Roem, ocupa o segundo lugar com 20 defesas, empatado com o suíço Gregor Kobel, que ocupa o terceiro lugar com o mesmo número de defesas.
Leia também
O que aconteceu quando a Argentina enfrentou a Espanha na Copa do Mundo?
Um número impressionante... Qual foi a posse de bola da Argentina no segundo tempo contra a Inglaterra?
O português Diogo Costa ocupa o quarto lugar, com 19 defesas, seguido pelo goleiro de Cabo Verde, Fozinha, em quinto lugar, com 18 defesas.
O saudita Mohammed Al-Owais, o holandês Bart Verbruggen e o norueguês Orian Niland dividem o sexto lugar, com 16 defesas cada um.
O iraniano Ali Reza Piranvand ocupa o nono lugar com 15 defesas, empatado com o marroquino Yassine Bounou, que ocupa o décimo lugar com o mesmo número de defesas.
Classificação dos goleiros com mais defesas na Copa do Mundo de 2026:
1- Orlando Gil (Paraguai) — 23 defesas
2- Eloy Roem (Curaçao) — 20 defesas
3- Gregor Kobel (Suíça) — 20 defesas
4- Diogo Costa (Portugal) — 19 defesas
5- Fozinha (Cabo Verde) — 18 defesas
6- Mohammed Al-Owais (Arábia Saudita) — 16 defesas
7- Bart Verbruggen (Holanda) — 16 defesas
8- Orian Niland (Noruega) — 16 defesas
9- Alireza Piranhvand (Irã) — 15 defesas
10- Yassine Bounou (Marrocos) — 15 defesas