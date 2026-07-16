Entre eles, duas estrelas árabes... os goleiros com mais defesas na Copa do Mundo de 2026

O goleiro do Paraguai, Orlando Gil, lidera, até o momento, a lista dos goleiros com mais defesas na Copa do Mundo de 2026, após ter realizado 23 defesas, de acordo com as estatísticas da rede “Squawka”.

O goleiro de Curaçao, Eloy Roem, ocupa o segundo lugar com 20 defesas, empatado com o suíço Gregor Kobel, que ocupa o terceiro lugar com o mesmo número de defesas.

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O português Diogo Costa ocupa o quarto lugar, com 19 defesas, seguido pelo goleiro de Cabo Verde, Fozinha, em quinto lugar, com 18 defesas.

O saudita Mohammed Al-Owais, o holandês Bart Verbruggen e o norueguês Orian Niland dividem o sexto lugar, com 16 defesas cada um.

O iraniano Ali Reza Piranvand ocupa o nono lugar com 15 defesas, empatado com o marroquino Yassine Bounou, que ocupa o décimo lugar com o mesmo número de defesas.

Classificação dos goleiros com mais defesas na Copa do Mundo de 2026:

1- Orlando Gil (Paraguai) — 23 defesas

2- Eloy Roem (Curaçao) — 20 defesas

3- Gregor Kobel (Suíça) — 20 defesas

4- Diogo Costa (Portugal) — 19 defesas

5- Fozinha (Cabo Verde) — 18 defesas

6- Mohammed Al-Owais (Arábia Saudita) — 16 defesas

7- Bart Verbruggen (Holanda) — 16 defesas

8- Orian Niland (Noruega) — 16 defesas

9- Alireza Piranhvand (Irã) — 15 defesas

10- Yassine Bounou (Marrocos) — 15 defesas



