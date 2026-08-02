O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), enfrenta uma crise sem precedentes que pode ameaçar suas pretensões de permanecer no comando da entidade mais poderosa do futebol mundial, após o colapso de seus ambiciosos planos de investimento, que visavam injetar bilhões de dólares nas competições da federação, incluindo a Copa do Mundo.

Embora Infantino pretenda se candidatar a um quarto mandato de quatro anos durante as reuniões da Assembleia Geral da Fifa, marcadas para o Marrocos em março próximo, e contasse com o apoio da esmagadora maioria dos 211 membros da federação, o cenário começou a mudar de forma dramática.

Rachaduras no muro de apoio

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) declarou abertamente ter perdido a confiança em Infantino, enquanto a Confederação Asiática de Futebol e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) direcionaram duras críticas ao seu estilo de liderança, ao mesmo tempo em que cresceram as vozes que exigem sua renúncia imediata.

Infantino ocupa o cargo de presidente da Fifa desde 2016 e foi reeleito por aclamação em 2019 e 2023, sem concorrência digna de nota. Contudo, com o aumento das duras críticas, podem surgir concorrentes sérios, especialmente porque o prazo final para a apresentação das candidaturas é o próximo dia 18 de novembro.

Segundo a agência de notícias alemã, há cinco nomes cotados para concorrer com Infantino.

Aleksander Ceferin

O presidente da União das Federações Europeias de Futebol (58 anos) é conhecido por sua personalidade combativa. Ex-praticante de caratê, o advogado esloveno se apresenta como o oposto absoluto de Infantino, embora tenha defendido com firmeza a orientação comercial dentro da Uefa.

Com o fim de seu mandato como presidente da Uefa se aproximando, e após anunciar que não se candidatará novamente em 2027, Ceferin liderou um protesto europeu contra seu rival na Fifa, tendo declarado no início de 2024: "Depois de certo período, toda organização precisa de sangue novo".

Mas a pergunta que se coloca é: esse princípio também se aplica a ele pessoalmente?

Nasser Al-Khelaifi

O catari Nasser Al-Khelaifi (52 anos), presidente da Associação Europeia de Clubes, não escondeu sua abertura à ideia de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, proposta por Infantino em 2021, afirmando estar disposto a debatê-la.

Al-Khelaifi, que preside o clube francês Paris Saint-Germain desde 2011 e é membro do conselho de administração da rede esportiva e de entretenimento beIN Sports, ocupa o cargo de membro do Comitê Executivo da Uefa e é um aliado próximo de Ceferin. Apesar de negar o desejo de assumir a presidência da Fifa, sua ampla influência o torna um candidato em potencial caso as circunstâncias mudem.

Mattias Grafström

Nascido de pai sueco e mãe holandesa, foi campeão suíço juvenil de tênis de mesa.

Mattias Grafström (45 anos) construiu sua carreira profissional como dirigente de futebol e foi oficialmente nomeado secretário-geral da Fifa em 2024, sucedendo a senegalesa Fatma Samoura.

Apesar de sua grande proximidade com Infantino, relatos da imprensa indicaram que ele considera que a oportunidade agora surgiu para assumir o cargo máximo do mundo do futebol, especialmente com o aumento das críticas dirigidas ao seu atual presidente.

Victor Montagliani

Sediou em seu território a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Victor Montagliani (60 anos) nasceu na cidade canadense de Vancouver e assumiu a presidência da Federação Canadense de Futebol em 2012.

Após a prisão do então presidente da Concacaf, Jeffrey Webb, em um escândalo de corrupção que abalou a Fifa em 2015, surgiu a oportunidade para Montagliani, que tem entre seus próximos a lenda dos treinadores Carlo Ancelotti, de se tornar presidente da confederação continental desde 2016.

E o mais importante é que a Concacaf, sob a liderança de Montagliani, anunciou sua rejeição, por unanimidade dos membros, aos planos de investimento de Infantino, o que o coloca na posição de oposição declarada.

Xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa

O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa (60 anos) já disputou uma batalha eleitoral contra Infantino em 2016, e perdeu por pequena margem nas eleições para a presidência da Fifa, apesar de enfrentar acusações de corrupção e de violações de direitos humanos.

O dirigente bareinita preside a Confederação Asiática de Futebol, que, por sua vez, rejeitou os planos de investimento de Infantino e ressaltou a necessidade de um diálogo coletivo e do respeito à liderança vigente, o que o torna um candidato em potencial para retornar à disputa mais uma vez.