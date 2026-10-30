O marroquino Achraf Hakimi escreveu seu nome nos registros do Campeonato Francês, após uma apresentação excepcional na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Le Havre por 5 a 1, na nona rodada, alcançando uma série de números marcantes, ao combinar gols e assistências em uma noite extraordinária com a camisa da equipe parisiense.

O brilho do capitão da seleção do Marrocos não se limitou a marcar três gols e assinar o primeiro hat-trick de sua carreira profissional, mas também deu duas assistências decisivas, elevando o total de suas participações em gols para cinco em uma única partida — um feito que ele alcança pela primeira vez em sua trajetória com os clubes e com a seleção marroquina.

Segundo o site "Erem News", Hakimi alcançou quatro números de destaque durante o confronto, o primeiro deles cinco participações em gols em uma única partida, após contribuir diretamente para todos os gols do Paris Saint-Germain, marcando três e dando duas assistências, em um saldo excepcional para um jogador que atua na posição de lateral.

Já o segundo número consiste em marcar o primeiro hat-trick de sua carreira profissional, após balançar as redes do Le Havre três vezes, alcançando um feito pessoal ao qual ainda não havia chegado, seja com os clubes que defendeu ou com a seleção marroquina.

Hakimi também se tornou o primeiro defensor a marcar três gols no Campeonato Francês desde abril de 2019, quando o argelino Youcef Atal conquistou o mesmo feito com a camisa do Nice.

O astro marroquino também recuperou um feito que faltava aos jogadores marroquinos na competição desde 2016, ao se tornar o primeiro jogador marroquino a marcar um hat-trick no Campeonato Francês desde os três gols de Sofiane Boufal com a camisa do Lille, acrescentando um novo capítulo ao seu currículo repleto de conquistas.