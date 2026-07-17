Entre a verdade e a brincadeira... Será que Kokorela planeja se aposentar da seleção aos 28 anos?

O espanhol Marc Cucurella, lateral do Real Madrid, causou preocupação entre os torcedores da seleção de seu país, após uma declaração divulgada poucas horas antes da disputa da final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção espanhola enfrenta a Argentina, no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

A 48 horas da partida, os canais espanhóis “Movistar” divulgaram um vídeo de uma entrevista com Cocorela, na qual ele falou sobre sua intenção de se aposentar do futebol internacional caso vença a Copa do Mundo de 2026.

A esse respeito, Cocorela afirmou: “Se eu ganhar a Copa do Mundo, ligarei para o Luis (de la Fuente) no dia seguinte, para dizer a ele que vou me aposentar da seleção”.

Sobre o motivo dessa decisão, o lateral espanhol explicou: “Depois de conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo, não tenho mais nada a oferecer”.

Os canais espanhóis divulgaram esse trecho, acompanhado de um comentário que dizia: “Marc, faltam 90 minutos, mas esperamos que você estivesse brincando”.

Cocorela completará 28 anos na próxima quarta-feira. Sua trajetória na seleção espanhola começou há apenas cinco anos, mais precisamente em 2021, e ele disputou apenas 31 partidas internacionais, nas quais marcou um único gol e deu cinco assistências.