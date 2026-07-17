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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Entre a verdade e a brincadeira... Será que Kokorela planeja se aposentar da seleção aos 28 anos?

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
M. Cucurella
Espanha
Argentina
EUA

O zagueiro espanhol lidera a seleção de seu país na final da Copa do Mundo

O espanhol Marc Cucurella, lateral do Real Madrid, causou preocupação entre os torcedores da seleção de seu país, após uma declaração divulgada poucas horas antes da disputa da final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção espanhola enfrenta a Argentina, no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

A 48 horas da partida, os canais espanhóis “Movistar” divulgaram um vídeo de uma entrevista com Cocorela, na qual ele falou sobre sua intenção de se aposentar do futebol internacional caso vença a Copa do Mundo de 2026.

A esse respeito, Cocorela afirmou: “Se eu ganhar a Copa do Mundo, ligarei para o Luis (de la Fuente) no dia seguinte, para dizer a ele que vou me aposentar da seleção”.

Sobre o motivo dessa decisão, o lateral espanhol explicou: “Depois de conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo, não tenho mais nada a oferecer”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
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Argentina
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Os canais espanhóis divulgaram esse trecho, acompanhado de um comentário que dizia: “Marc, faltam 90 minutos, mas esperamos que você estivesse brincando”.

Cocorela completará 28 anos na próxima quarta-feira. Sua trajetória na seleção espanhola começou há apenas cinco anos, mais precisamente em 2021, e ele disputou apenas 31 partidas internacionais, nas quais marcou um único gol e deu cinco assistências.

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