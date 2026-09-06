Entre a realidade e a ficção: Cristiano Ronaldo se tornou um fardo para o Al-Nassr?

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, foi alvo de fortes críticas nas últimas horas, após a derrota do time por 2 a 1 diante do Al-Ittihad no clássico da quinta rodada da Roshn Saudi League, depois que o astro português falhou em fazer a diferença em uma das partidas mais importantes do time nesta temporada.

As críticas não se limitaram a comentários sobre a falta de gols, mas chegaram a questionar a capacidade de Ronaldo de ajudar o Al-Nassr da forma que o time precisa atualmente, especialmente com o avanço da idade e a mudança nas exigências do futebol moderno, o que levanta uma pergunta importante: Ronaldo se tornou de fato um fardo para o Al-Nassr?

Ronaldo: decisivo quando a bola chega à área

É difícil discordar das capacidades de finalização de Ronaldo, especialmente dentro da área, pois ele ainda é um dos jogadores mais capazes de aproveitar as meias-chances e transformar poucas bolas em gols, além de possuir grande experiência para lidar com partidas que exigem um jogador para resolver os pequenos detalhes.

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Mas o problema para o Al-Nassr não diz respeito apenas ao que Ronaldo faz quando tem a bola, mas ao que acontece quando o time a perde. O estilo de jogo moderno exige que todos os jogadores participem da marcação e se movimentem para fechar os ângulos de passe, algo que se tornou mais difícil para Ronaldo com o avanço da idade.

E aqui surge o verdadeiro dilema: quando o Al-Nassr quer pressionar com força o adversário lá na frente, o time é obrigado a cobrir o espaço no qual Ronaldo não consegue desempenhar as mesmas funções defensivas que exercia em seus anos anteriores e, consequentemente, sua presença no sistema de pressão pode se transformar em um ponto que o adversário pode explorar.

O problema está no sistema e não apenas nos gols

Quando o Al-Nassr defende de forma adiantada ou tenta recuperar a bola rapidamente, precisa de uma pressão coletiva sincronizada, e se um dos elementos da linha de frente não é capaz de executar essa pressão com a mesma intensidade, o adversário consegue sair da pressão com mais facilidade, o que pode deixar o restante dos jogadores do time diante de espaços maiores e de um esforço adicional para compensar essa deficiência.

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Isso não significa necessariamente que Ronaldo deixou de ser um jogador capaz de fazer a diferença, mas sim que a maneira de utilizá-lo se tornou mais importante do que nunca. Se o time quer que ele seja um atacante dentro da grande área e capaz de aproveitar as chances, talvez seja melhor construir o sistema em torno dessa qualidade, em vez de exigir dele funções que não se adequam às suas capacidades atuais.

Por isso, descrever Ronaldo como um "fardo" precisa de uma dose de precisão; ele pode ser um fardo em um sistema que depende de uma pressão alta e contínua, mas, em contrapartida, permanece uma arma extremamente perigosa se o Al-Nassr conseguir fazer a bola chegar até ele nas regiões em que sabe se movimentar.

O verdadeiro problema diante de Ange Postecoglou é encontrar o equilíbrio entre aproveitar Ronaldo como um atacante decisivo e não permitir que sua presença afete negativamente a estrutura defensiva do time, e se o treinador conseguir encontrar essa solução, o astro português poderá recuperar sua influência sem que o Al-Nassr precise abrir mão de seu estilo ofensivo.