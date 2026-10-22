O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, apresentou uma nova atuação apagada na vitória da sua equipe sobre o Leipzig (4-1), na noite de quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Vinícius foi titular, mas o técnico José Mourinho decidiu substituí-lo aos 70 minutos pelo seu companheiro Yan Diomande, que deu uma assistência e marcou um gol em apenas 20 minutos.

Após a partida, Vinícius escreveu em sua conta oficial no Instagram: "Vivo o momento, tudo passa".

Por sua vez, o jornal "Marca" descreveu a mensagem de Vinícius como uma mistura de resignação e fé, em meio às duras críticas da torcida que vem sofrendo desde o início da atual temporada por conta da queda em seu desempenho, além das dúvidas que pairam sobre o seu lugar na escalação titular após ter sido suspenso por 4 partidas pela LaLiga.

No entanto, Mourinho não se juntou aos críticos, pelo contrário, defendeu o brasileiro com firmeza. O técnico português afirmou: "O Vini fez uma grande partida e mostrou um desempenho tático excelente que beneficiou tanto o seu treinador quanto a equipe".

O técnico se estendeu ao falar das qualidades de Vinícius, que não se limitaram a marcar gols, dizendo: "Ele conseguiu construir os ataques pela ponta esquerda, dominou os espaços com habilidade e quase marcou um gol espetacular, não fosse a defesa do goleiro em sua forte finalização".







