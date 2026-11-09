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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Entre a crítica e o elogio: o calendário da Roshan League acende a divisão

Al Hilal
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Arábia Saudita

Declarações explosivas

O calendário do Campeonato Saudita Roshn para a atual temporada provocou uma onda de polêmica entre jornalistas e analistas esportivos, depois que as opiniões divergiram sobre a forma como a liga lidou com a sobrecarga de jogos e o adiamento de vários confrontos, entre aqueles que consideraram a nova programação uma solução adequada às exigências da fase e aqueles que viram nela uma demonstração de atraso na tomada de decisões e ausência de um planejamento alternativo.

Durante um debate no programa "Nadina", surgiram pontos de vista divergentes sobre o trabalho da diretoria de competições, especialmente após o adiamento de vários jogos do Al-Hilal, do Al-Ittihad, do Al-Ahli e do Al-Nassr, e a consequente sobrecarga no calendário no próximo período, além das objeções de alguns clubes quanto às datas das partidas.

Hamad Al-Sania defende a diretoria de competições

Hamad Al-Sania defendeu o trabalho da diretoria de competições, afirmando que a atual temporada é considerada uma das que mais ofereceram períodos de descanso aos clubes, elogiando o fato de se ter levado em conta a opinião dos clubes antes da aprovação da programação. Ele esclareceu que disputar partidas consecutivas em uma única semana dentro das competições do campeonato é melhor do que distribuir a sobrecarga entre torneios diferentes.

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Al-Sania também rejeitou as críticas relacionadas à mudança na ordem das rodadas, considerando que o que a diretoria de competições fez representa a solução ideal para as circunstâncias atuais, e advertindo que o adiamento do clássico para o fim da temporada poderia fazê-lo perder parte de sua força e de sua importância competitiva.

Al-Sania citou um caso anterior envolvendo o Al-Ittihad e o Al-Hilal, explicando que as duas equipes disputaram as partidas de ida e volta em um intervalo de tempo próximo, mas enfatizou que ambos os confrontos foram de fato realizados, e não como foi levantado a respeito da não realização da partida de ida.

Moteb Al-Hazaa critica o atraso nas decisões

Em contrapartida, Moteb Al-Hazaa criticou a forma de gestão do tema da programação, considerando que o atraso na tomada de decisão revela a existência de uma crise e a falta de preparação de um plano alternativo para lidar com as novidades. Ele apontou que o adiamento dos jogos do Al-Hilal, do Al-Ittihad, do Al-Ahli e do Al-Nassr causou um aumento da sobrecarga sobre as equipes no próximo período.

Al-Hazaa questionou até que ponto os clubes estão satisfeitos com as novas datas, enquanto Abdulrahman Al-Humaidi esclareceu que apenas três clubes apresentaram objeções, antes de abrir o debate sobre o momento de realização dos confrontos adiados e a possibilidade de encontrar outras soluções.

Divisão em torno do impacto do calendário na competição

Por sua vez, Badr Al-Sagri considerou que a liga se beneficiou do adiamento da Copa da Ásia, avaliando que a declaração de Mohammed Al-Kahel sobre o atendimento de 90% dos pedidos dos clubes representa um indicador positivo, desde que o atendimento a essas demandas não afete a justiça da competição entre as equipes.

Já Ahmed Al-Harbi advertiu que alguns clubes podem ser prejudicados tecnicamente por causa da intensidade de jogos, especialmente as equipes que buscam corrigir sua situação durante a janela de transferências de inverno, enfatizando que o papel da liga e da federação não consiste em agradar a todos os clubes.

Em contexto relacionado, Abdulrahman Al-Humaidi revelou que a objeção do Al-Nassr e do Al-Qadsiah à programação esteve ligada à exigência de que se levassem em conta as datas comemorativas e os rituais religiosos ao definir os horários das partidas, mas a diretoria de competições rejeitou ambos os pedidos e manteve o calendário anunciado.

Por sua vez, Mohammed Al-Nasser afirmou que é difícil alcançar a satisfação total de todos os clubes em relação à programação, mas enfatizou a importância da imparcialidade ao ouvir suas demandas e do aproveitamento dos relatórios de recuperação, considerando que levar em conta os aspectos físicos dos jogadores terá reflexos positivos no nível técnico e na qualidade da competição.

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