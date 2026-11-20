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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre vários assuntos importantes do elenco antes do aguardado confronto contra o Newcastle United, marcado para sábado, no St James' Park, pela Premier League, em mais um teste para as ambições do clube londrino, que busca seguir na briga pelo título.

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A fala do treinador espanhol não se limitou à preparação da equipe para a partida. Ele também abordou as novidades sobre as lesões que atingem o elenco, a situação de alguns de seus principais jogadores e o futuro de peças importantes, com destaque para Declan Rice, que está perto de assinar um novo contrato com o clube londrino.

A entrevista coletiva trouxe boas notícias para a torcida do Arsenal em relação ao zagueiro francês William Saliba, já que Arteta confirmou que ele está pronto para voltar a jogar após se recuperar da lesão nas costas que o afastou dos gramados por um longo período.

O técnico explicou que Saliba está em boa forma e indicou que, na próxima etapa, a ideia é aumentar gradualmente sua minutagem, para que ele recupere a plena condição física sem correr o risco de sofrer uma nova recaída.

Por outro lado, ainda há indefinição sobre a data de retorno de Bukayo Saka, que segue em recuperação de uma lesão no músculo da coxa, com previsão de cerca de oito semanas de ausência.

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Arteta afirmou que o ponta inglês já percorreu aproximadamente metade do processo de recuperação e garantiu que ele está evoluindo muito bem, mas que o retorno aos treinos coletivos e aos jogos com a equipe ainda vai exigir mais tempo.

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Em contrapartida, o Arsenal sofreu um novo golpe depois que seu treinador revelou a lesão de Martín Zubimendi, sofrida quando ele defendia a seleção da Espanha contra a Inglaterra, na partida que terminou com derrota de seu país por 3 a 2.

Arteta disse que o meio-campista tem um problema leve nos tendões do joelho. Segundo ele, o jogador não demonstrava grande preocupação após a partida, mas os exames de ressonância magnética confirmaram a lesão, que vai afastá-lo dos gramados por algumas semanas.

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Já Bruno Guimarães voltou bem da Data Fifa, e Arteta confirmou que ele está pronto para enfrentar o Newcastle, seu ex-clube, onde passou quatro anos e meio.

O treinador disse esperar que o brasileiro seja bem recebido pela torcida do Newcastle, em reconhecimento ao que fez pelo clube, já que foi uma das peças fundamentais nas conquistas importantes durante o período em que esteve lá.

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Arteta revela o segredo do bom momento do Arsenal

Arteta também comentou a situação do Arsenal na tabela da Premier League, já que a equipe somou dois pontos a mais em comparação com o mesmo período da temporada em que conquistou o título, e se mostrou muito satisfeito com os resultados obtidos por seus jogadores até aqui.

O técnico espanhol afirmou que as vitórias não vieram com facilidade, sobretudo diante do calendário difícil que a equipe enfrentou, e destacou que a paixão, a vontade e a qualidade demonstradas pelos jogadores são fatores essenciais por trás dos bons resultados.

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Ao mesmo tempo, porém, ele alertou para a dificuldade do próximo confronto contra o Newcastle, especialmente após a chegada de Matthias Jaissle ao comando técnico, com ideias e uma filosofia diferentes, e ressaltou que o bom conhecimento de Guimarães sobre a equipe pode dar alguma ajuda ao Arsenal na preparação para a partida.

Questionado sobre a posição que gostaria que o Arsenal ocupasse na tabela após o período de festas de fim de ano, repleto de jogos, Arteta se recusou a fazer projeções e afirmou que o foco deve estar apenas no próximo confronto.

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Ele acrescentou que o cenário da disputa na Premier League pode mudar muito em poucas semanas, o que obriga todas as equipes a encarar cada jogo como um desafio à parte, sendo necessário apresentar um nível superior ao do adversário para conquistar os três pontos.

Renovação de Declan Rice se aproxima, e Ødegaard é peça indispensável

Sobre o futuro de Declan Rice, Arteta revelou um avanço positivo nas negociações para a renovação do contrato do meio-campista inglês e garantiu que um novo acordo está muito próximo.

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Ainda assim, o técnico espanhol respondeu à pergunta com bom humor: "Posso usar a opção de ligar para um amigo? Como no programa Quem Quer Ser um Milionário? Vou precisar ligar para o dono para que ele me confirme".

Por outro lado, Arteta não trouxe novidades sobre as renovações de David Raya, Jurriën Timber e Piero Hincapié, explicando que não tem informações adicionais e que não há acordos no momento.

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Ele também destacou a grande importância do capitão Martin Ødegaard, a quem considera um dos pilares do projeto do Arsenal, pelo que tem oferecido à equipe desde que chegou ao clube.

O treinador explicou que o norueguês passou por fases diferentes, algumas marcadas por uma regularidade excepcional e lances de muita qualidade técnica, enquanto em outras enfrentou dificuldades, mas que seu valor e sua influência dentro do grupo continuam sendo fundamentais para que a equipe siga evoluindo e alcance seus objetivos.

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Arteta alerta para a invasão de privacidade dos clubes

A entrevista coletiva também abordou uma questão de segurança que gerou grande repercussão, depois que o primeiro treino de Mauricio Pochettino foi gravado com um drone e as imagens foram publicadas na internet.

Arteta classificou o episódio como um assunto extremamente delicado e grave e alertou para o avanço acelerado da tecnologia, acompanhado do aumento da capacidade de invadir sistemas e acessar informações que deveriam permanecer sigilosas.

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O técnico do Arsenal reforçou que os clubes de futebol precisam ter consciência da dimensão desses riscos e tratar com seriedade os novos desafios de segurança, diante de um avanço tecnológico que passou a impor uma realidade diferente ao mundo do esporte.