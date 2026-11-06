O Al-Hilal se aproxima de tomar uma decisão importante sobre o futuro de um de seus principais astros, depois que o contrato de seu capitão Salem Al-Dawsari chegou às portas de uma fase decisiva, diante da proximidade de sua entrada no período livre em janeiro próximo, antes do término de seu vínculo com o clube em junho de 2027, em meio a questionamentos sobre a disposição da diretoria em lhe conceder um novo contrato, apesar dos desafios físicos que ele vem enfrentando ultimamente.

E o caso de Al-Dawsari não parece ser um mero trâmite contratual habitual, pois o Al-Hilal está diante de uma equação difícil que combina o valor técnico e histórico do jogador com a necessidade de avaliar sua capacidade de continuar rendendo no mesmo nível, especialmente depois que as lesões passaram a ameaçar sua permanência dentro das quatro linhas.

Janeiro coloca o Al-Hilal diante de uma decisão crucial

Com a chegada de janeiro próximo, Salem Al-Dawsari estará em condições de iniciar negociações com qualquer outro clube, sem a necessidade da aprovação do Al-Hilal, diante do término de seu contrato ao fim da temporada atual. Isso coloca a diretoria diante da necessidade de definir sua posição antecipadamente, seja abrindo negociações de renovação, seja esperando até o fim da temporada para avaliar a situação de forma mais clara.

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A dificuldade da decisão reside no fato de que o Al-Hilal não lida com um jogador comum, mas com seu capitão e um de seus maiores símbolos ao longo dos últimos anos. Porém, seu status dentro do clube não anula a importância de analisar seu futuro técnico e físico, principalmente porque qualquer novo contrato se estenderia a uma fase avançada de sua carreira em termos de idade.

As lesões multiplicam os pontos de interrogação

A temporada atual não foi ideal para Al-Dawsari, depois que ele ficou ausente do Al-Hilal desde o início por causa de uma lesão, tendo participado de apenas 3 partidas, antes de voltar aos cálculos da equipe recentemente, mas sofreu uma nova lesão muscular que o afastou novamente das disputas.

Essas ausências repetidas colocam a diretoria do Al-Hilal diante de questionamentos sobre a capacidade do jogador, que tem 34 anos, de manter sua condição durante toda a temporada, e sobre a possibilidade de contar com ele de forma regular no período que se aproxima. Esses são fatores que podem influenciar diretamente a avaliação da viabilidade de renová-lo, especialmente porque o clube precisa garantir o aproveitamento de seus jogadores ao longo de toda a temporada, e não em períodos intermitentes.

O valor do capitão frente aos cálculos do futuro

Por outro lado, Salem Al-Dawsari possui um grande acervo de conquistas e experiências que tornam a decisão de abrir mão dele algo difícil, já que ele permaneceu ao longo dos anos como uma das peças mais importantes do jogo do Al-Hilal, graças às suas capacidades ofensivas e à sua influência nas partidas decisivas, além de seu papel de liderança dentro do vestiário.

E entre o desejo de preservar um dos símbolos da equipe e o receio de repetir o cenário das lesões, as atenções se voltam para a decisão da diretoria do Al-Hilal nos próximos meses. Será que ela apostará na capacidade de seu capitão de recuperar sua forma física e lhe concederá um novo contrato, ou preferirá encerrar a relação ao fim da temporada e abrir as portas para uma nova fase?