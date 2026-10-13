Em um episódio que sacudiu as estruturas do Campeonato Francês e reacendeu o debate sobre a proteção dos jogadores e a tecnologia do vídeo, o Lille estuda recorrer à Justiça após a terrível lesão sofrida por seu zagueiro português Tiago Santos, que pode encerrar toda a sua temporada.

O Lille anunciou, em comunicado oficial, que estuda adotar todas as medidas legais disponíveis depois que seu defensor de 24 anos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho direito, em decorrência de uma entrada violenta e descontrolada do meio-campista do Le Havre, Amir Richardson, durante o primeiro tempo da partida entre as duas equipes no sábado, que terminou com vitória do Lille por 1 a 0.

O clube afirmou que o jogador foi retirado do campo em uma maca em estado de choque, apontando que o árbitro limitou-se a marcar falta na jogada, sem aplicar qualquer cartão a Richardson, algo que o Lille considerou uma decisão catastrófica e incompatível com a gravidade da entrada, que merecia a expulsão direta.

Por esse motivo, o clube pediu à Liga de Futebol Profissional da França que encaminhasse o caso à comissão de disciplina e também solicitou um esclarecimento oficial sobre o processo de revisão de vídeo feito pela arbitragem da partida e como não houve intervenção para corrigir a decisão.

Em seu comunicado, o Lille enfatizou que mantém todos os seus direitos legais, declarando: "O Lille estuda todos os caminhos jurídicos possíveis e reserva-se o direito de adotar qualquer medida legal necessária para obter reparação por seus prejuízos".

E acrescentou: "O clube apoiará Tiago em qualquer passo que ele decida tomar para defender seus direitos. O Lille respeita todos os outros clubes do Campeonato Francês e espera o mesmo respeito em troca".

A lesão é um golpe duro para o zagueiro português, que já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2024, e representa também um golpe doloroso para o Lille, segundo colocado do Campeonato Francês, que se prepara para um confronto decisivo contra o Arsenal em Londres, pela Liga dos Campeões.







