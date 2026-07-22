O clube do Al-Qadisiyah entrou em disputa com o Al-Hilal, com o objetivo de o privar de fechar a sexta contratação durante o atual período de transferências do verão.

O Al-Hilal havia contratado oficialmente 5 jogadores, sendo eles Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anzi e Mohammed Al-Sarnouk.

Segundo relatos da imprensa anteriores, o "Zaeem" tinha como alvo a contratação de um sexto jogador saudita, Mohammed Mahzari, lateral do clube Al-Taawoun.

Contudo, o jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan afirmou que o Al-Hilal pode perder esse negócio, depois de o Al-Qadisiyah ter entrado em negociações avançadas com o clube Al-Taawoun para contratar o lateral-direito saudita.

Alguns relatos haviam revelado desentendimentos entre as direções do Al-Hilal e do Al-Taawoun em torno do negócio de Mahzari, devido às exigências financeiras exageradas por parte deste último.

O Al-Hilal já havia contratado um novo lateral-direito no atual mercato de verão, Mohammed Al-Sarnouk, proveniente do clube Al-Fateh.

Mahzari é considerado um dos jogadores de destaque no futebol saudita, tanto que se juntou à seleção principal em março passado para enfrentar a Sérvia, mas não foi incluído na lista da Arábia Saudita para o Mundial de 2026.

Durante a última temporada, o jogador de 24 anos participou em 35 partidas com o Al-Taawoun, entre a Liga Saudita e a Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, nas quais conseguiu marcar um golo e fornecer duas assistências.