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Jan-Christian Dreesen, presidente da diretoria do Bayern, saiu em defesa de Uli Hoeneß no debate sobre Jamal Musiala. Ao fazê-lo, porém, levantou questões.

Recentemente, Hoeneß havia manifestado dúvidas sobre Musiala à emissora Bayerischer Rundfunk por causa das disfunções neurológicas do jogador . "Ele tem uma doença que não é facilmente curável, mas que pode ser razoavelmente controlada com medicamentos. Mas será que algum dia ele voltará a ter o desempenho que já teve…" Sem concluir a frase, Hoeneß acrescentou: "Mas ele continua recebendo dinheiro. Imaginem se o Bayern passasse a questionar o contrato dele e dissesse: o que ele pode oferecer agora já não é o que constava no contrato."

Hoeneß recebeu críticas públicas em alguns momentos por ter se antecipado nesse assunto delicado. Segundo Dreesen, porém, o patrono do Bayern "tratou o tema com sensibilidade", como ressaltou na quarta-feira, em um evento do Abendzeitung : "Acho que Uli Hoeneß foi movido, acima de tudo, por uma coisa: a preocupação com o clube, mas também a responsabilidade pelo jogador."

Dreesen acrescentou: "Todos nós também temos uma responsabilidade com o clube. Esperamos que Jamal volte. Ele certamente vai precisar de tempo. Vamos avaliar a situação e nos reunir com a família e os representantes dele. Ou ficaremos felizes porque ele será o velho Jamal, ou, se ele se tornar diferente nesse caminho, será preciso conversar." Dreesen não esclareceu sobre o que gostaria de conversar nesse caso. Também deixou em aberto quando consideraria necessária uma conversa desse tipo.

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Jamal Musiala deve voltar a jogar contra o Colônia

No início de 2025, Musiala assinou um contrato de alto valor, válido até 2030, que pode lhe render até 30 milhões de euros por temporada. Poucos meses depois, fraturou a fíbula no Mundial de Clubes e ficou afastado por meses. Desde que voltou a jogar, no início deste ano, Musiala não recuperou o desempenho de antes e enfrentou diversas lesões.

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Mais recentemente, o jogador de ataque de 23 anos ficou afastado por cerca de sete semanas devido a uma ruptura de fibras musculares sofrida durante o aquecimento para o jogo da seleção alemã contra a Holanda, em setembro. Dreesen agora espera que ele volte contra o 1. FC Köln: "Pelo que sei, ele vai jogar na sexta-feira."

O retorno de Musiala seria muito necessário, já que três jogadores de ataque, Luis Diaz, Ismael Saibari e Serge Gnabry, estão ausentes no momento, além do versátil Alphonso Davies . Vincent Kompany também voltará, além de Musiala, como confirmou Dreesen . O belga de 40 anos esteve ausente recentemente devido às consequências de um colapso, após o qual foi diagnosticada uma irritação das meninges.