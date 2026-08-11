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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Enrique sobre a crise entre Infantino e a Uefa: não sou político

Luis Enrique
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
F. Torres
Copa do Mundo
Espanha
França
England
Áustria

O treinador espanhol se recusa a comentar as negociações de Ferran Torres

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, evitou comentar sobre o futuro de Ferran Torres ou sobre as negociações em curso entre o clube francês e o Barcelona, reafirmando sua postura de não falar sobre o mercado de transferências, isso antes do confronto com o Aston Villa na final da Supercopa da Europa.

A postura do treinador espanhol surge no momento em que Ferran Torres está próximo de se transferir para o campeão da Europa, depois de o clube francês ter chegado a um acordo com o jogador, enquanto as negociações com o Barcelona continuam a respeito dos detalhes finais do negócio.

Apesar de a transferência de Ferran para Paris poder recolocar Enrique para trabalhar com o jogador novamente, depois de já tê-lo dirigido durante seu período à frente da seleção espanhola, o experiente treinador optou por se afastar totalmente do assunto.

Luis Enrique define sua posição sobre Ferran

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com o Aston Villa, nesta terça-feira, Enrique foi questionado sobre o quanto ficaria feliz com a possibilidade de o Paris Saint-Germain contratar Ferran Torres e com seu retorno a trabalhar sob seu comando.

A resposta do treinador espanhol foi clara e direta, conforme noticiado pelo "Marca": "Eu nunca falo sobre o mercado de transferências. Esse assunto está fora do que eu falo, eu falo sobre os jogadores do Paris Saint-Germain".

Super Copa da UEFA
PSG crest
PSG
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Enrique não mudou de postura quando lhe foi feita outra pergunta a respeito da crise existente entre Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol "Fifa", e a Confederação Europeia "Uefa", por causa da empresa comercial que o dirigente suíço buscava fundar para gerir os torneios da Fifa, principalmente a Copa do Mundo.

O treinador espanhol enfatizou que sua concentração está totalmente voltada para sua equipe e para a preparação para a partida.

Ele disse: "Eu me concentro na minha equipe, e não sou político. Não falo sobre esses assuntos, e também não falo sobre o mercado de transferências".

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Negócio de Ferran se aproxima da definição

A cautela de Enrique surge no momento em que avançam as negociações entre Paris Saint-Germain e Barcelona a respeito da transferência de Ferran Torres, depois de o clube francês ter fechado seu acordo com o jogador.

O negócio parece estar em suas etapas finais, em meio ao desejo de todas as partes de defini-lo nos próximos dias, o que pode recolocar Ferran para trabalhar sob o comando de Enrique, que já havia contado muito com ele durante seu período no comando da seleção espanhola.

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