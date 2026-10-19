O espanhol Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, elogiou seu ex-clube, o Barcelona, antes do aguardado confronto entre as duas equipes no estádio Parque dos Príncipes, pela Liga dos Campeões da Europa, afirmando que o time catalão possui uma identidade clara e grande qualidade, tanto no nível individual quanto coletivo, mas destacou, ao mesmo tempo, o desejo de sua equipe de conquistar a vitória.

O confronto tem um caráter especial para Enrique, que já dirigiu o Barcelona e se prepara para enfrentá-lo pela quarta vez à frente do Paris Saint-Germain.

A equipe francesa já havia superado o clube catalão nos dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Barcelona venceu o duelo que reuniu as duas equipes na fase de liga da última temporada, no estádio Camp Nou.

O treinador espanhol rejeitou considerar o jogo como uma final antecipada da competição, apontando que o torneio conta com várias equipes capazes de conquistar o título.

Enrique disse: "Não, porque é a competição que nos permite disputar esse tipo de jogo. Estamos entre os candidatos à vitória, mas há outras equipes capazes de conquistar este torneio".

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A dificuldade do confronto

O treinador do Paris Saint-Germain falou sobre sua admiração pela forma de jogar do Barcelona, afirmando que as duas equipes se assemelham em alguns aspectos relacionados à identidade e à personalidade dentro de campo.

Ele disse: "Gosto de assistir ao Barcelona, seja como treinador ou como torcedor. É maravilhoso ver essa identidade, e acredito que somos parecidos, mas temos que ter consciência de que o jogo será difícil, porque eles têm jogadores fortes nos níveis individual e coletivo".

E acrescentou sobre o que espera de seus jogadores: "Não espero deles mais do que isso, porque temos que superar todos os problemas como uma única equipe".

Enrique também expressou seu orgulho pelo que seus jogadores vêm apresentando, apontando que eles se divertem jogando e se mantêm fiéis à identidade e à personalidade da equipe, aspectos que, segundo ele, refletem o trabalho que vem realizando no clube parisiense.

Parar Lamine Yamal?

Sobre como lidar com o perigo de Lamine Yamal, estrela do Barcelona, em meio aos comentários sobre a ausência de Nuno Mendes nas fileiras do Paris Saint-Germain, Enrique destacou que limitar o perigo de jogadores com habilidades excepcionais não depende apenas da marcação individual, mas exige um trabalho coletivo de toda a equipe.

Ele disse: "A melhor forma de defender diante de Lamine é ter a posse de bola e impedir que eles a tenham, e, quando você enfrenta uma equipe que possui jogadores com essa qualidade, precisa superá-los com todo o time".

Em relação aos pontos fracos do Barcelona, o treinador espanhol explicou que não existe equipe perfeita, afirmando sua confiança na capacidade do Paris Saint-Germain de enfrentar seu adversário, apesar da dificuldade do desafio que o aguarda.

Elogios a Flick

Enrique elogiou o trabalho que o alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, vem apresentando, considerando que ele se encaixa na filosofia do clube catalão, baseada na ousadia e na busca constante por vitórias.

Ele disse: "Ele se encaixa perfeitamente no espírito do Barcelona, que se baseia na ousadia e na busca permanente pela vitória, e ele faz seu trabalho de forma maravilhosa, e os resultados falam por si".

Também abordou as comparações entre Lamine Yamal e a lenda argentina Lionel Messi, recusando-se a colocar o jovem jogador em comparação direta com o melhor jogador da história do futebol, segundo sua descrição.

Ele disse: "Acho que Lamine quer ser Lamine, e ele apresenta níveis muito bons. Já compará-lo com o melhor jogador da história, ninguém vence nessa comparação. Veremos o que acontecerá no futuro, mas é melhor não fazer esse tipo de comparação".

Tenho ligação com o Barcelona, mas quero a vitória do Paris

O treinador relembrou suas memórias com o Barcelona, clube que representou como jogador e dirigiu por 6 anos, afirmando que sua relação com o clube catalão ultrapassa os limites da competição esportiva.

Ele disse: "Sou sócio do clube, fui jogador e treinador por 6 anos, e tenho uma ligação estreita com a Catalunha, pois minha família é catalã. Antes, eu tinha dificuldade em enfrentar o Barcelona, mas comecei a me acostumar com isso".

E acrescentou: "Assisto ao Barcelona sempre, pois é um clube que possui valores claros que eu amo. Não recorre ao jogo violento, e seus jogadores têm espírito esportivo, mas agora sou torcedor do Paris Saint-Germain e quero vencer amanhã. É o clube no qual me senti importante, e enfrentar o Barcelona continua sendo sempre algo especial".

As tensões de segurança em Paris

Por outro lado, Enrique recusou-se a entrar nos acontecimentos vividos pela França durante o fim de semana e no que foi levantado sobre as preocupações de segurança em torno do jogo, afirmando que não é a pessoa adequada para comentar essas questões.

Ele disse: "Não, não sou a pessoa adequada para falar sobre isso. Estou aqui para falar de futebol, embora ninguém goste de violência".

E acrescentou sobre a possibilidade de o jogo ser realizado em condições normais: "Tenho a minha opinião, e ela é muito clara, mas não sou a pessoa adequada para expressá-la. Não estou preocupado com a segurança durante o jogo, e espero que ele seja realizado em condições normais".

Ao encerrar sua fala, Enrique comentou as declarações do jogador do Paris Saint-Germain Vitinha, que considerou que sua equipe, o Barcelona e o Bayern de Munique são os melhores no momento, afirmando que há outros clubes que merecem estar dentro do círculo de concorrência.

O treinador espanhol disse: "Se Vitinha diz isso, deve ter razão, mas há outras equipes, como o Manchester City, o Arsenal e o Real Madrid. Veremos quem é realmente o melhor em abril".