Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, falou sobre a influência de seu jogador Ousmane Dembélé na vitória da equipe sobre o Strasbourg (3-1), neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês.

O astro francês entrou como substituto, quando o Strasbourg estava à frente (1-0), e contribuiu para a virada do resultado marcando um gol e dando uma assistência, apesar de ter perdido um pênalti.

Enrique disse sobre Dembélé, em declarações divulgadas pelo jornal"L'Équipe", da França, após a partida: "Eu disse a ele: se você joga 25 minutos, dá uma assistência e marca um gol, não precisa jogar mais. Isso é suficiente".

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O treinador espanhol acrescentou que Dembélé ficou irritado por ter desperdiçado o pênalti, destacando que o Paris Saint-Germain enfrenta dificuldades nesse aspecto, já que converteu apenas uma das 4 cobranças que teve a seu favor nesta temporada.

Enrique prosseguiu: "Em todas as vezes em que disputamos uma final, tínhamos cobradores de qualidade. Temos muitos jogadores capazes de bater pênaltis, mas é verdade que nos falta um jogador especialista. Com Vitinha e Ousmane, temos muitos jogadores que podem cobrar pênaltis".

Sobre a evolução de Dembélé e sua influência nos jogos importantes, Enrique ressaltou a importância da experiência anterior do jogador no Barcelona, afirmando: "Ele esteve na melhor escola de futebol, que é o Barcelona. No seu estilo de jogo, ele já sabia tudo antecipadamente".

O ex-jogador e ex-treinador do Barça completou: "Sempre que você tem a oportunidade de ver um jogador do Barcelona, vai perceber que ele se adapta ao que eu gosto no futebol. Ele entende perfeitamente se deve se posicionar em um espaço amplo ou no meio. A compreensão do jogo é algo fundamental para nós, e quando você tem jogadores que já possuem essa experiência, a situação é completamente diferente para nós".



