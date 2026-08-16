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imago-sport-1081097749.jpgZUMA Press Wire

Traduzido por

Enrique ignora pergunta polêmica após perda da Supercopa

Lens x PSG
Lens
PSG
Supercopa da França
Luis Enrique
B. Barcola
I. Mbaye
Liverpool
França

O Paris Saint-Germain esperava encerrar esta semana com um segundo título, para começar da melhor maneira possível a temporada 2026-2027. 

Mas o clube parisiense viu seus planos fracassarem no fim diante do Lens, que conquistou o título da Supercopa da França, após vencer o gigante parisiense por um a zero, na noite de domingo.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Enrique, no qual parabenizou o Lens e também demonstrou satisfação com o nível apresentado pelos jogadores do Saint-Germain.

E quando foi questionado sobre a situação da dupla Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye, que estão perto de deixar o time e não estiveram na lista da partida, o treinador limitou-se a responder: "Obrigado, até logo", diante do microfone do canal Ligue 1+, numa tentativa clara de evitar responder à pergunta.

Vale lembrar que os dois pontas parisienses despertam grande interesse do Liverpool, além de também não terem participado do confronto contra o Aston Villa na Supercopa da Europa, na última quarta-feira.

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