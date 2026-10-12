Enrique explica sua filosofia: não quero ser um treinador que dá ordens constantemente

O espanhol Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, se recusa a se contentar com o que já conquistou com a equipe francesa e afirma que cada sucesso alcançado traz consigo uma nova responsabilidade.

O Paris Saint-Germain se prepara para um confronto difícil fora de casa contra o Manchester City, na noite de quarta-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

Enrique disse em entrevista ao canal do Paris Saint-Germain: "Renovei meu contrato e agora tenho uma pressão maior para provar que estou preparado para continuar e que quero ganhar mais títulos com o Paris Saint-Germain".

E acrescentou, segundo informações da rede "Foot Mercato": "Não estou mais tranquilo ou relaxado só porque as pessoas me dizem que estão muito felizes".

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E prosseguiu: "Continua sendo motivo de satisfação, como treinador, saber que meu trabalho deu frutos para as pessoas e poder compartilhar esses momentos emocionantes com elas e com suas famílias. Preciso provar que mereço a confiança que depositaram em mim".

O ex-treinador do Barcelona elogiou seu presidente, Nasser Al-Khelaifi, e seu diretor esportivo, Luis Campos, e também aproveitou essa oportunidade na mídia para explicar as razões de seu sucesso.

Luis Enrique reafirmou sua filosofia de gestão, dando prioridade à compreensão do jogo em vez da obediência cega, já que o espanhol não quer um time que dependa de suas instruções, mas sim um time capaz de tomar as decisões certas com autonomia.

E destacou: "Não quero ser um treinador que dá ordens constantemente e dita aos jogadores o que eles devem fazer. Eles precisam entender o jogo para tomar a melhor decisão em cada momento. Essa é a base".

Essa filosofia vem acompanhada de uma relação pessoal marcada pela proximidade, pelo humor e por critérios elevados.

Seu desejo permanente de evoluir explica sua recusa em se comparar com outros treinadores. No mundo do futebol, onde os títulos acendem polêmicas e cada resultado alimenta comparações, Luis Enrique insiste em seguir seu próprio caminho.

E continuou suas declarações: "Cada um tem seu jeito, e é isso que todos precisam entender. Não tenho qualquer intenção de melhorar meus números ou meu currículo apenas para superá-los", antes de reafirmar seus princípios norteadores: "É assim que eu quero que meu time jogue? É assim que eu quero que eles perçam, se for preciso perder?".

Essas perguntas ganham todo o seu sentido quando os resultados não são satisfatórios. Porque, do seu ponto de vista, a derrota deve levar o treinador a questionar a si mesmo, em vez de abandonar seus princípios. Essas declarações confirmam os critérios elevados do espanhol, apesar dos muitos títulos que conquistou desde que assumiu o comando do Paris.

E completou: "Tenho experiência no futebol, mas isso não significa que eu ache que estou sempre certo ou que não possa evoluir mais".

E encerrou sua fala dizendo: "A torcida do Saint-Germain sempre me demonstrou um enorme respeito, até no plano pessoal, e isso significa muito para mim".







