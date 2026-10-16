Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, apareceu em entrevista coletiva na véspera do confronto com o Strasbourg, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês.

O duelo de amanhã representa o último teste da equipe parisiense antes de encarar o Barcelona, na próxima terça-feira, em disputa pela liderança da Liga dos Campeões, no estádio Parc des Princes.

Enrique preferiu concentrar-se no jogo contra o Strasbourg, fora de casa, antes de pensar no Barcelona, e não revelou se fará mudanças na escalação visando o confronto com o time catalão.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Enrique, que disse: "Não quero explicar nada. Cada vez que escolhemos a escalação, pensamos no curto, no médio e no longo prazo".

E prosseguiu: "O mais importante é vencer o Strasbourg e, depois, nos prepararmos da melhor forma para o jogo seguinte, tentando ganhar todas as partidas".

Isso acontece depois de o Paris Saint-Germain conquistar uma grande vitória sobre o Manchester City por 4 a 2 no Etihad Stadium, mas a equipe ocupa a sexta posição no Campeonato Francês, a 3 pontos do líder Monaco.

Luis Enrique quis responder às críticas feitas por Enzo Maresca, que justificou a derrota para o time parisiense apontando que o Paris Saint-Germain consegue poupar um número maior de jogadores durante as partidas do Campeonato Francês.

O treinador espanhol afirmou: "Esse é o barulho habitual em torno de um clube como o Paris. Antes de eu chegar ao clube, ouvia dizer que esta equipe nunca ganharia a Liga dos Campeões por causa do nível do campeonato nacional. Depois, quando você ganha, as pessoas encontram desculpas e reclamam. É assim a vida, e nós aceitamos isso".

Sobre o confronto com o Strasbourg, Luis Enrique explicou que a partida não será fácil, já que o adversário tem muita qualidade.

Em outro momento, o técnico do Paris Saint-Germain foi questionado sobre a possibilidade de se aprender seu método de trabalho, e sua resposta foi bastante clara.

Ele disse: "É muito fácil, você tem que correr como um louco, é simples. Isso não depende da idade, mas da sua qualidade técnica e da sua mentalidade. Esta é a chave: estar preparado para atacar e defender".