Enrique escreve a história com o Paris pela porta do Barcelona

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, alcançou um novo feito histórico na Liga dos Campeões da Europa ao comandar sua equipe diante do Barcelona, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da competição continental.
De acordo com uma estatística divulgada pela conta "Stats Foot", o treinador espanhol disputou sua 49ª partida com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, tornando-se o detentor isolado do recorde de técnico com mais jogos à frente de clubes franceses na competição, superando o francês Claude Puel, que disputou 48 partidas por mais de um clube francês.
Enrique busca conduzir o Paris Saint-Germain a dar continuidade aos seus fortes resultados no cenário europeu, em um teste que o coloca frente ao seu antigo clube, que levou à conquista da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2014-2015.
Vale lembrar que a partida contra o Barcelona foi a de número 82 no histórico de Enrique na Liga dos Campeões da Europa por todas as equipes que treinou.