O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, revelou que seu jogador Nuno Mendes se lesionou durante a vitória sobre o Strasbourg (3-1), neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês.

Mendes deixou o campo aos 85 minutos, após entrar como substituto aos 53 e contribuir para a virada no placar. A equipe parisiense foi obrigada a completar a partida com dez jogadores, já que Enrique havia esgotado todas as suas substituições.

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O treinador espanhol explicou, em declarações à imprensa após a partida: "Ele (Mendes) sentiu algo leve na coxa e decidimos não arriscar".

E acrescentou Enrique: "Não sei se podemos classificar isso como uma lesão, mas decidimos jogar com um jogador menos, porque não queríamos correr nenhum risco. Vamos avaliar a situação amanhã".

A decisão veio no momento em que o Paris Saint-Germain se prepara para receber o Barcelona, na próxima terça-feira, no Parc des Princes, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe parisiense lidera a competição europeia com 6 pontos, à frente apenas pelo saldo de gols marcados em relação ao vice-líder Blaugrana, que conquistou neste sábado uma vitória arrasadora no estádio do Real Betis (5-2), pela nona rodada do Campeonato Espanhol.



