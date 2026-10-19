Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, admitiu que sua equipe enfrenta um problema na cobrança de pênaltis, depois de Ousmane Dembélé perder mais uma cobrança durante a vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês, antes do aguardado duelo contra o Barcelona nesta terça-feira.

Em declarações após a partida, Enrique afirmou que sua equipe carece de um jogador especialista em cobranças de pênalti, diante da repetição de desperdícios no período recente, apesar de o Paris Saint-Germain conseguir vencer e superar esses erros.

O treinador espanhol acrescentou: "É verdade, falta-nos um especialista em pênaltis", explicando que a equipe conta com vários jogadores capazes de cobrá-los, mas ainda precisa de um atleta que se destaque pela eficácia e pela constância nessa função.

O pênalti perdido por Dembélé diante do Strasbourg veio poucos dias depois de Ferran Torres desperdiçar uma cobrança contra o Manchester City na Liga dos Campeões, em partida que terminou com vitória de sua equipe por 4 a 2, após a defesa do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Désiré Doué também perdeu um pênalti contra o Le Mans, em confronto que terminou com vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1, enquanto Lucas Beraldo converteu sua cobrança na mesma partida, repetindo-se assim os erros dos jogadores do clube parisiense na marca da cal em mais de uma ocasião.

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O fenômeno se estendeu a Khvicha Kvaratskhelia, que perdeu um pênalti com a seleção da Geórgia durante a derrota para a Irlanda do Norte por 1 a 0, somando-se à lista de jogadores do setor ofensivo do Paris que não conseguiram aproveitar as chances de gol da marca da cal.

Apesar desses fracassos, os pênaltis desperdiçados não impediram o Paris Saint-Germain de somar vitórias em suas últimas partidas, o que dá ao problema uma dimensão adicional antes dos próximos compromissos, nos quais os pequenos detalhes podem ser decisivos.

Enrique falou sobre suas opções para a cobrança de pênaltis: "Temos muitos jogadores que sabem cobrá-los, mas é verdade que nos falta um jogador. Ainda assim, com Vitinha, Ousmane e outros, temos muitos jogadores capazes de executá-los".

O Paris Saint-Germain relembra seu êxito na final da Liga dos Campeões, quando Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi e Lucas Beraldo converteram as cobranças que deram o título à equipe diante do Arsenal, enquanto Nuno Mendes perdeu a sua.