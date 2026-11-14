Enorme revés para Kees Smit

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O AZ terá de ficar sem Kees Smit nas próximas semanas. O meio-campista sofreu um revés em sua recuperação e, por isso, seguirá afastado por enquanto. O clube de Alkmaar informou a situação neste sábado, por meio de seus canais oficiais.

Smit já havia desfalcado a seleção sub-21 da Holanda na sexta-feira, quando a equipe venceu a seleção sub-21 da Dinamarca por 3 a 0 no jogo de ida dos playoffs das eliminatórias para a Eurocopa. Inicialmente, ainda havia esperança de que o meio-campista pudesse atuar na partida de volta, na terça-feira, mas agora está claro que esse jogo também virá cedo demais para ele.

O meio-campista havia se apresentado na última segunda-feira, em Zeist, ao elenco convocado pelo técnico Michael Reiziger. Após conversas com todas as partes envolvidas, decidiu-se que Smit continuaria trabalhando em sua condição física no AZ por enquanto, para que ainda pudesse se juntar à seleção sub-21 da Holanda.

Essa possibilidade já foi descartada. Segundo o AZ, Smit sofreu um revés em sua recuperação e não estará disponível nas próximas semanas. O clube não informou exatamente quando o meio-campista poderá voltar a jogar.

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A ausência de Smit é um revés não apenas para a seleção sub-21 da Holanda, mas também para o AZ. A equipe de Alkmaar terá um calendário cheio após a pausa para as seleções, e a expectativa é que o meio-campista perca vários jogos importantes.

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O AZ retoma o campeonato com uma partida contra o Sparta Rotterdam e, em seguida, enfrenta o Sparta Praga pela Liga Europa. Depois, terá pela frente, entre outros, PEC Zwolle, PSV e Sturm Graz, sendo este último adversário também em uma competição europeia.

Os jogos contra NEC, HSV Hoek, pela Copa da Holanda Eurojackpot, e Excelsior também estão previstos para as próximas semanas. Ainda não está claro quais partidas Smit perderá, já que o AZ não informou uma data concreta para sua recuperação.

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Smit, além disso, não é o único jogador do AZ que terá de ficar fora nesta pausa para as seleções. Wouter Goes e Rome-Jayden Owusu-Oduro também não puderam se apresentar à seleção sub-21 da Holanda por problemas físicos.

Goes convive com uma lesão há mais tempo e passou as últimas semanas trabalhando em sua recuperação. Segundo o AZ, o defensor ainda não avançou o suficiente na reabilitação para voltar a jogar. Owusu-Oduro, por sua vez, ficou com incômodos após o duelo entre Jong AZ e Almere City FC.

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Apesar da ausência dos três jogadores do AZ, a seleção sub-21 da Holanda está em excelente posição para o jogo de volta contra a Dinamarca. A equipe de Reiziger venceu por 3 a 0 na sexta-feira, com Elijah Dijkstra, Dave Kwakman e Ro-Zangelo Daal, entre outros, como titulares. Na terça-feira, a Holanda poderá garantir sua classificação para a Eurocopa do próximo verão, na Albânia e na Sérvia.