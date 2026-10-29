Enorme baque para o capitão do PSV, Mauro Júnior

Mauro Júnior não foi incluído na convocação do Brasil para a próxima data Fifa. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira a lista para os amistosos contra Japão e Singapura, mas não abriu espaço para o capitão do PSV. A ausência chama a atenção, já que Mauro disputou os três amistosos da última data Fifa.
Para Mauro, um sonho se realizou no fim de setembro, quando foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O canhoto versátil logo teve a chance de mostrar seu futebol pelos Canários Divinos. Ele participou dos três amistosos e começou um deles como titular.
Mauro, porém, ficará de fora da próxima data Fifa. Ancelotti optou por outros nomes para a defesa, entre eles Wesley, da AS Roma, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. Os dois não estiveram na última convocação, mas já haviam defendido o Brasil.
Além disso, o técnico italiano abriu espaço para Jonathan Jesus, do Cruzeiro. O zagueiro integra a seleção brasileira pela primeira vez. Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit São Petersburgo), Vanderson (AS Monaco) e Vitor Reis (Manchester City) também foram convocados.
Para o meio-campo, Ancelotti convocou, entre outros, Bruno Guimarães, João Gomes e Andrey Santos. Gabriel Bontempo, do Santos, e Danilo Santos, do Botafogo, também estão na lista. O Brasil encerrará o ano com dois amistosos, nos quais Ancelotti poderá continuar trabalhando com a equipe.
No ataque, o treinador conta com estrelas como Vinícius Júnior e Raphinha. Os jovens Estêvão e Endrick também foram convocados, apesar do pouco tempo de jogo em seus clubes. Segundo o jornal brasileiro Estadão, Estêvão disputou apenas oito partidas pelo Chelsea nesta temporada, duas delas como titular.
Endrick também tem dificuldade para conquistar uma vaga fixa no Real Madrid. O atacante de 20 anos disputou apenas quatro das 13 partidas do gigante espanhol, mas segue com a confiança de Ancelotti.
O Brasil enfrenta o Japão em 14 de novembro e joga contra Singapura três dias depois.
Convocação completa do Brasil:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).
Defensores: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit São Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (AS Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).
Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).