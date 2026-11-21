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Energie Cottbus x Hertha BSC: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 07:30 LEAG Energie Stadion

O Energie Cottbus recebe o Hertha BSC no LEAG Energie Stadion para um duelo da segunda divisão. Líder da tabela, a equipe de Berlim viaja à região da Lusácia como clara favorita.

O Cottbus atravessou uma fase difícil e não conseguiu vencer recentemente. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, a equipe do técnico Claus-Dieter Wollitz somou apenas dois pontos.

O Hertha BSC, por outro lado, vive excelente fase. A equipe de Stefan Leitl lidera a segunda divisão alemã com folga e tem o acesso como objetivo claro.

Com 31 pontos em 11 jogos, o Hertha já tem dez pontos de vantagem sobre a posição que leva à repescagem. A ascensão do time de Berlim é a história da temporada até aqui na segunda divisão.

O zagueiro Linus Gechter é um dos jogadores fundamentais dessa ascensão. O atleta de 22 anos disputou os 90 minutos de cada um dos 13 jogos oficiais da equipe na temporada.

Confira a seguir todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo na TV e pelo streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Energie Cottbus e Hertha BSC?

O Energie Cottbus chega a esta partida com um retrospecto de nenhuma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe da Lusácia empatou em 0 a 0 com o Braunschweig. Antes disso, o Cottbus perdeu por 2 a 1 para o VfL Bochum. Nesses cinco jogos, a equipe marcou quatro gols e sofreu seis.

O Hertha BSC chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente pelo campeonato, venceu o VfL Wolfsburg por 2 a 1. Antes disso, derrotou o Kaiserslautern fora de casa por 3 a 0. Nesse período, a equipe de Berlim não sofreu gols em quatro dos cinco jogos.

Energie Cottbus x Hertha BSC: escalações

Energie Cottbus x Hertha BSC: momento das equipes

Energie Cottbus x Hertha BSC: histórico de confrontos diretos

Energie Cottbus x Hertha BSC: tabelas de classificação