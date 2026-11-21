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Energie Cottbus x Hertha BSC: horário do jogo
O Energie Cottbus recebe o Hertha BSC no LEAG Energie Stadion para um duelo da segunda divisão. Líder da tabela, a equipe de Berlim viaja à região da Lusácia como clara favorita.
O Cottbus atravessou uma fase difícil e não conseguiu vencer recentemente. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, a equipe do técnico Claus-Dieter Wollitz somou apenas dois pontos.
O Hertha BSC, por outro lado, vive excelente fase. A equipe de Stefan Leitl lidera a segunda divisão alemã com folga e tem o acesso como objetivo claro.
Com 31 pontos em 11 jogos, o Hertha já tem dez pontos de vantagem sobre a posição que leva à repescagem. A ascensão do time de Berlim é a história da temporada até aqui na segunda divisão.
O zagueiro Linus Gechter é um dos jogadores fundamentais dessa ascensão. O atleta de 22 anos disputou os 90 minutos de cada um dos 13 jogos oficiais da equipe na temporada.
Confira a seguir todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo na TV e pelo streaming.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Energie Cottbus e Hertha BSC?
O Energie Cottbus chega a esta partida com um retrospecto de nenhuma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe da Lusácia empatou em 0 a 0 com o Braunschweig. Antes disso, o Cottbus perdeu por 2 a 1 para o VfL Bochum. Nesses cinco jogos, a equipe marcou quatro gols e sofreu seis.
O Hertha BSC chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente pelo campeonato, venceu o VfL Wolfsburg por 2 a 1. Antes disso, derrotou o Kaiserslautern fora de casa por 3 a 0. Nesse período, a equipe de Berlim não sofreu gols em quatro dos cinco jogos.
Energie Cottbus x Hertha BSC: escalações
Prováveis escalações de Energie Cottbus x Hertha Berlin
Técnico
- C. Wollitz
Energie Cottbus x Hertha BSC: momento das equipes
Energie Cottbus x Hertha BSC: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Energie Cottbus x Hertha BSC: tabelas de classificação
|#
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|Sequência
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|+16
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V
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|+13
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|+11
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|+1
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|4
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|16
D
E
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E
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|2
|5
|11
|13
|-2
|14
V
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|3
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E
E
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|3
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E
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E
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|2
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V
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|3
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|24
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D
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D
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|1
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|-4
|8
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D
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