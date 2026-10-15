O jovem brasileiro Endrick, atacante do Real Madrid, resumiu o sentimento de seus companheiros dentro do vestiário a respeito da suspensão de quatro partidas imposta a seu compatriota Vinícius Júnior pelo Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol.

O anúncio oficial da punição ocorreu ontem, quarta-feira, horas antes do jogo entre Real Madrid e Roma pela Liga dos Campeões da Europa, que terminou com vitória do time merengue (4-3) em uma remontada insana no estádio Olímpico.

A punição ao astro brasileiro vem na esteira de sua expulsão na última partida de LaLiga, contra o Villarreal, no sábado passado, por puxar o cabelo de Nathan Salibá, jogador do Submarino Amarelo, no início da jogada que terminou em gol do próprio brasileiro, posteriormente anulado.

Endrick, que entrou no segundo tempo diante da Roma e marcou um gol, disse após o fim da partida: "Sabíamos que a punição deveria ser de dois jogos, mas no fundo sabíamos que não seria assim".

E acrescentou, conforme publicou o jornal "Marca": "O que fazem com o Vinícius é uma loucura, e isso não vai mudar. Sabíamos que seria assim, que eles iriam mirar no Vinícius".

E seguiu em suas declarações: "Ele é um homem forte, que sempre luta contra tudo, e quando voltar vai voltar em sua melhor forma".

Antes da partida, José Mourinho, técnico do Real Madrid, evitou comentar a punição de Vinícius, mas questionou o momento do anúncio: "Por que anunciar duas horas antes de um jogo tão importante como este, na Liga dos Campeões?".







