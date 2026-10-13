Quem abriu Kylian Mbappé o placar para o Real Madrid no confronto com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões foi, após receber um passe de Brahim Díaz, começando sua caminhada em uma nova edição do torneio da maneira que sabe fazer bem: estufando as redes. Agora, ele se prepara para disputar sua partida número 100 na competição continental mais importante em nível de clubes.

De acordo com o jornal espanhol "AS", Mbappé, de 27 anos, que foi o artilheiro da Liga dos Campeões na edição passada, soma até agora 71 gols marcados com a camisa das três equipes com as quais atuou no torneio, cujo título ele ainda busca conquistar, depois de ter disputado a final da edição de 2020 contra o Bayern de Munique e perdido para o time alemão por 1 a 0.

O astro francês chega a esse marco precisando recuperar o prazer de ouvir o som da bola abraçando as redes, na partida que marcará sua centésima aparição no mais importante torneio europeu de clubes.

A história de Mbappé com a Liga dos Campeões começou com a camisa do Monaco na temporada 2016-2017, quando ele passou a deixar sua marca na competição.

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Depois da primeira aparição de Mbappé contra o Bayer Leverkusen, que durou apenas 13 minutos, após entrar no lugar do companheiro Tiémoué Bakayoko e jogar ao lado de seu atual companheiro Bernardo Silva por apenas 5 minutos, ele precisou de duas partidas adicionais para marcar seu primeiro gol no torneio, e isso aconteceu contra o Manchester City, em um jogo que sua equipe perdeu por 5 a 3.

Curiosamente, aquela partida marcou sua primeira participação como titular na Liga dos Campeões, e seu gol, que foi o segundo do Monaco, contribuiu para que o time do principado francês ficasse à frente por 2 a 1.

Mbappé recebeu um passe em profundidade nas costas da defesa antes de finalizar de primeira com o pé direito, soltando um chute forte que o goleiro Caballero não conseguiu defender.

Desde então até hoje, Mbappé disputou 99 partidas na Liga dos Campeões, nas quais marcou 71 gols, com média de 0,71 gol por jogo.

Seus números revelam que ele balançou as redes em 49 dos 99 jogos que disputou, ou seja, marcou em quase metade das partidas em que atuou, e conseguiu chegar ao gol de maneiras diferentes.

Esse total coloca Mbappé na quinta posição na lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões, empatado com Raúl.

À frente dele estão Cristiano Ronaldo, com 140 gols, Lionel Messi, com 129 gols, Robert Lewandowski, com 109 gols, e Karim Benzema, que marcou 90 gols.

Os registros de Mbappé indicam que ele marcou 4 gols em uma única partida, diante do Olympiacos, da Grécia, em um confronto que terminou com vitória de sua equipe por 4 a 3, e 3 de seus gols naquele jogo saíram de um toque só, em uma atuação que reflete suas qualidades como atacante que sabe se movimentar dentro da área e finalizar as jogadas.

Ele também marcou 4 hat-tricks, dois deles com a camisa do Real Madrid contra o Manchester City e o Almaty, além de 11 doubletes, somados aos 33 gols marcados em 33 partidas diferentes.

Mbappé foi o artilheiro da Liga dos Campeões na temporada passada, com 15 gols, depois de ter dado 56 finalizações em direção às metas adversárias.

Dessas finalizações, 30 foram no alvo, ou seja, metade de seus chutes a gol se transformaram em gols, com índice de aproveitamento de 50%, enquanto 13 finalizações foram para fora e outras 13 foram bloqueadas pelos defensores.

Mbappé agora precisa transformar seu maior ponto forte em uma necessidade urgente no momento atual, já que o astro francês vive uma situação incomum para ele: os torcedores do Real Madrid não toleram mais qualquer erro que ele cometa, apesar da defesa pública de José Mourinho em cada coletiva de imprensa.

E depois do início extremamente fraco do Real Madrid no ano atual, e apesar de Mbappé ter marcado 8 gols até agora no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, sendo 7 gols em LaLiga e um gol contra a Inter de Milão, os olhares se voltam para ele mais por sua vida fora dos gramados do que por seu desempenho dentro deles.

Recentemente, após deixar a convocação da seleção da França por causa de uma possível lesão, o jogador foi visto em Paris e na Suíça, longe de seus companheiros, que seguem trabalhando para recuperar sua condição física, em meio a rumores na França sobre uma possível saída no verão de 2027.

Diante da Roma, Mbappé precisa voltar a balançar as redes, já que se aproxima de sua centésima partida na Liga dos Campeões e espera dar a si mesmo um presente especial nessa ocasião.



