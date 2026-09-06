Maher Carrizo comemorou sua estreia pelo FC Copenhague neste domingo com um gol. O jogador emprestado pelo Ajax entrou a dez minutos do fim contra o Odense BK e deu números finais ao jogo em 0 a 5, cobrando pênalti.

Carrizo se transferiu por empréstimo para o Copenhague neste verão. Durante as negociações com a potência dinamarquesa, o Ajax não aceitou uma opção de compra, porque ainda vê futuro no argentino de vinte anos.

No meio da semana, Carrizo estreou na lista de relacionados, mas não entrou em campo no Parken Stadium, em casa, contra o concorrente direto pelo título FC Nordsjaelland (2 a 0).

Neste domingo, no momento em que o time da capital vencia por 0 a 4, Carrizo entrou em campo a dez minutos do fim. O ponta-direita pôde cobrar um pênalti dez minutos depois e converteu com perfeição.

Carrizo se transferiu no último inverno do Vélez Sarsfield para o Ajax, que pagou de 5,5 a 6 milhões de euros por metade de seus direitos de transferência. O canhoto, que tem contrato até meados de 2030 na Johan Cruijff ArenA, disputou até aqui oito partidas pelo Ajax.

O Copenhague lidera a Superliga com dezoito pontos em sete jogos. FC Midtjylland e Nordsjaelland, que disputaram uma partida a menos, aparecem na sequência com catorze e treze pontos, respectivamente.



