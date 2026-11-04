Empresários de Aït-Nouri o aproximam de gigante inglês

O Manchester United recebeu um impulso em seus esforços para contratar Rayan Aït-Nouri, lateral do Manchester City, que vem sofrendo com a falta de minutos em campo nesta temporada, sob o comando do técnico italiano Enzo Maresca.

Aït-Nouri, de 25 anos, foi cotado para se transferir ao Manchester United durante a última janela de transferências de verão, diante do desejo do clube de reforçar a posição de lateral-esquerdo.

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O Manchester United também foi associado a Lewis Hall, jogador do Newcastle, e a Alejandro Baldé, jogador do Barcelona, mas o técnico Michael Carrick não conseguiu nenhuma contratação nova para essa posição e foi obrigado a contar com Luke Shaw como sua única opção no time principal.

O United estava interessado em contratar o astro argelino, mas o Manchester City recusou uma oferta de empréstimo no último dia do mercado de transferências. Ainda assim, o clube pode renovar seu interesse no jogador em janeiro, especialmente com o aumento das probabilidades de sua saída, segundo o jornal "The Sun" britânico.

Desejo de jogar

Nouri atuou apenas 4 vezes nesta temporada, sem disputar nenhuma partida pela Premier League, apesar de almejar conseguir mais minutos, especialmente por ter participado de apenas 17 jogos na Premier League, sob o comando de Pep Guardiola na temporada passada.

O Manchester City não estava entusiasmado em permitir a transferência do defensor para seu rival Manchester United, ao mesmo tempo em que o jogador também desperta o interesse da Juventus, da Itália.

Segundo o relatório, Aït-Nouri pode deixar o Manchester City durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que seus agentes exigiram encontrar uma "solução" para sua situação atual.

Os agentes do jogador disseram: "Precisamos encontrar a melhor solução com o Manchester City. Ele não pode permanecer em uma situação na qual seu talento é desperdiçado".

Aït-Nouri participou de duas partidas, nas competições da Copa da Liga e da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, e conseguiu dar 3 assistências, em apenas 168 minutos de jogo.