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Babacar Cissé, empresário do senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, revelou a verdade sobre a possibilidade de o jogador deixar o clube na próxima janela de transferências de inverno, já que seu contrato ainda não foi renovado.

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O contrato de Mané com o Al-Nassr termina ao fim da atual temporada, o que permite que ele assine com qualquer time em janeiro e se transfira de graça na próxima janela de transferências de verão.

No entanto, o empresário de Sadio Mané garantiu que o jogador não vai deixar o Al-Nassr na próxima janela de inverno e que permanecerá no time pelo menos até o fim do contrato, ao término da atual temporada.

Em declarações à rede saudita “Al-Maidan”, Babacar Cissé afirmou: “Sadio Mané continua no Al-Nassr e não vai sair em janeiro. O jogador está feliz com a experiência no Al-Nassr desde o início”.

Sobre a renovação do contrato, que termina ao fim da atual temporada, ele respondeu: “A diretoria do Al-Nassr não entrou em contato conosco, e estamos abertos a continuar”.

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Anteriormente, o jornalista saudita Falah Al-Qahtani havia revelado uma surpresa bombástica, ao garantir que o Al-Nassr não deseja renovar o contrato do astro senegalês quando ele chegar ao fim.

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Em publicação em sua conta pessoal no “X”, Al-Qahtani explicou que o empresário de Mané fez grandes concessões para estender o vínculo por mais uma temporada, chegando a abrir mão de 60% do salário atual do jogador, mas o clube saudita recusou a proposta.

Mané chegou ao Al-Nassr no meio de 2023, vindo do Bayern de Munique, da Alemanha, e desde então se firmou como peça fundamental do time saudita.

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Ao longo de cerca de três temporadas e meia, o astro senegalês disputou 144 partidas pelo time da capital, marcando 54 gols e dando 43 assistências.

No plano coletivo, a maior conquista de Sadio Mané com o Al-Nassr foi o título da Roshn Saudi League na temporada passada, após um jejum de sete anos, além da Copa Rei Salman de Clubes Campeões Árabes, no meio de 2023.

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Caso saia, Mané poderá seguir o mesmo caminho da dupla portuguesa Cristiano Ronaldo e João Félix, principalmente porque alguns relatos afirmam que a passagem de ambos pelo Al-Nassr pode terminar ao fim da atual temporada.

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr termina ao fim da atual temporada, e diversos relatos indicam que ele anunciará sua aposentadoria da seleção depois disso, sobretudo se conseguir alcançar seu maior objetivo: chegar ao gol de número 1.000 na carreira.

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Cristiano Ronaldo soma até agora 986 gols na carreira, o que significa que precisa de apenas 14 para se tornar o primeiro jogador da história a atingir a marca de 1.000 gols.

Já o contrato de João Félix com o Al-Nassr também termina ao fim da atual temporada, o que permite que ele assine com qualquer time na próxima janela de inverno e se transfira de graça no verão seguinte.

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O clube saudita, porém, pode ter a solução, já que o contrato prevê uma cláusula que permite a renovação por mais duas temporadas sem a necessidade de consultar o jogador português. Para isso, no entanto, teria de pagar 20 milhões de euros ao Chelsea, além de aumentar o salário de Félix de 10 para 12,5 milhões de euros por ano.