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Fidel Carvalho Soares, empresário do brasileiro Richarlison, atacante do Tottenham, revelou a verdade sobre as negociações do Al-Ahli, da Arábia Saudita, para contratá-lo nos próximos meses.

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Algumas reportagens haviam afirmado que o Al-Ahli colocou Richarlison em sua lista de alvos para contratá-lo nos próximos meses, caso o atacante inglês Ivan Toney deixe o clube rumo a algum dos times da Premier League interessados em seu futebol.

O empresário do atacante brasileiro comentou as notícias em declarações ao canal saudita Al Arabiya: “Richarlison gosta muito da ideia de se transferir para a Arábia Saudita”.

No entanto, Fidel Carvalho Soares fez uma ressalva: “Mas, até agora, não houve nenhum contato por parte dos clubes (sauditas). São apenas rumores”.

O nome de Ivan Toney tem sido ligado a vários clubes da Premier League nos últimos tempos, com destaque para o Newcastle, comandado pelo técnico alemão Matthias Jaissle, que já o treinou por dois anos no Al-Ahli.

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Além disso, o jogador de 30 anos também é especulado no Manchester United, que busca um novo nome para o ataque. A situação, porém, não parece clara após a contratação do argentino Mauricio Pochettino para comandar o time no lugar do inglês Michael Carrick.

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O Crystal Palace também se tornou o mais recente interessado em contratar o atacante inglês nos próximos meses, já que precisa de um novo jogador para a posição.

O interesse surgiu ao mesmo tempo em que o técnico dinamarquês Thomas Frank foi anunciado para comandar o time londrino daqui em diante, no lugar do treinador francês Pierre Sage.

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Frank tem uma relação forte com Ivan Toney, já que o treinou no Brentford por quatro anos completos, entre 2020 e 2024, antes de o atacante inglês se transferir para o Al-Ahli no meio de 2024.

Por sua vez, Ivan Toney não se opõe à ideia de voltar à Premier League nos próximos meses, sobretudo porque deseja garantir um lugar fixo na seleção inglesa, comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel.

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Em caso de saída, o Al-Ahli terá de contratar rapidamente um novo atacante, o que o leva a considerar a chegada de Richarlison e a colocá-lo em sua lista de alvos.

Isso acontece enquanto o nome do atacante brasileiro também é ligado a outros clubes, principalmente o Trabzonspor, onde joga o astro egípcio Mohamed Salah.

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Segundo reportagens, a diretoria do clube turco colocou Richarlison no topo das prioridades para reforçar o ataque, com o objetivo de montar um time forte e capaz de brigar de verdade na segunda metade da temporada.

De acordo com o site turco 61saat, Richarlison voltou ao radar do Trabzonspor depois de já ter estado entre os interesses do clube no início da atual temporada. Na época, porém, as negociações foram interrompidas por causa das altas exigências financeiras do Tottenham.

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No início da temporada, o Tottenham pedia cerca de 20 milhões de euros para liberar o atacante brasileiro, mas agora recuou desse valor e reduziu o preço pedido para algo entre 10 e 15 milhões de euros, numa tentativa de facilitar sua saída e obter retorno financeiro antes do fim do contrato.

Vale lembrar que Richarlison não pode atuar na Premier League, porque o Tottenham não o incluiu em sua lista de 25 jogadores depois de ele ter pedido para sair no início deste verão europeu.