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O nome do espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, voltou a ganhar força no mercado de treinadores depois que clubes sauditas entraram na disputa por possíveis negociações com ele, na tentativa de aproveitar sua vasta experiência e seu currículo repleto de conquistas no futebol europeu.

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Josep Maria Orobitg, empresário do treinador espanhol, revelou em declarações ao jornal saudita "Al Riyadiyah" que seu cliente recebeu propostas do país nos últimos dias, explicando que elas chegaram por meio de intermediários, sem revelar os nomes dos clubes interessados em contar com seus serviços.

"Nos últimos dias, recebemos propostas da Arábia Saudita por meio de intermediários, mas Guardiola se recusa totalmente a analisar todas as ofertas atuais", disse Orobitg.

O empresário do treinador espanhol acrescentou: "Pep começará a discutir seu futuro de forma oficial antes do início da próxima temporada, e essa é uma decisão definitiva até este momento".

As declarações do empresário de Guardiola revelam uma posição clara em relação às propostas sauditas neste momento, já que o treinador espanhol não pretende entrar em negociações sobre seu próximo destino, preferindo adiar a definição de seu futuro para o período que antecede o início da nova temporada.

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O fim da era no Manchester City

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As propostas sauditas surgem após o fim da passagem de Guardiola pelo Manchester City, que durou dez anos, de 2016 a 2026, tornando-se o trabalho mais longo de sua carreira, depois de ter comandado a equipe durante o período mais vitorioso de sua história.

Guardiola assumiu o comando do Manchester City no verão europeu de 2016 e precisou de apenas duas temporadas para conquistar seu primeiro título da Premier League no clube, na temporada 2017-2018, quando somou 100 pontos, uma façanha histórica que nenhuma equipe havia alcançado antes na história da competição.

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O treinador espanhol continuou quebrando recordes e levou o City ao bicampeonato da liga na temporada seguinte, antes de emendar uma série de sucessos nacionais, culminando no feito de vencer a Premier League quatro vezes consecutivas entre 2021 e 2024, tornando-se a primeira equipe a conseguir essa marca na história da competição.

A maior conquista de sua trajetória no clube inglês foi o título da Champions League na temporada 2022-2023, após vencer a Inter de Milão por 1 a 0 na final, garantindo ao Manchester City a histórica tríplice coroa, ao reunir a Premier League, a FA Cup e o título europeu em uma única temporada.

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Barcelona e Bayern de Munique: um currículo europeu excepcional

As conquistas de Guardiola com o Manchester City não foram uma exceção em sua carreira, já que ele havia obtido grandes sucessos com o Barcelona e o Bayern de Munique, tornando-se um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol moderno.

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Sua carreira como treinador começou no Barcelona em 2008, quando assumiu o comando da equipe principal no lugar do holandês Frank Rijkaard, e obteve um sucesso extraordinário em sua primeira temporada, ao levar a equipe à histórica tríplice coroa com os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Champions League na temporada 2008-2009.

Guardiola permaneceu no comando do Barcelona até 2012 e, em quatro temporadas, conquistou 14 títulos, entre eles três do Campeonato Espanhol, dois da Champions League, dois da Copa do Rei e três da Supercopa da Espanha.

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Depois de deixar o Barcelona, ficou afastado do trabalho como treinador por uma temporada, antes de retornar pelo Bayern de Munique, da Alemanha, em 2013, onde passou três temporadas e conquistou o Campeonato Alemão em todas elas, além de dois títulos da Copa da Alemanha, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes.

Apesar do sucesso nacional com o clube bávaro, ele não conseguiu levar o Bayern de Munique ao título da Champions League, já que sua campanha parou nas semifinais nas três temporadas em que esteve por lá.

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Ao longo da carreira como treinador, Guardiola conquistou três títulos da Champions League, sendo dois com o Barcelona, em 2009 e 2011, e um com o Manchester City, em 2023, tornando-se um dos poucos treinadores que conseguiram vencer o torneio com mais de um clube.

Reuters+2

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A Arábia Saudita não é o único destino possível

Apesar de o nome de Guardiola ter sido ligado às propostas sauditas nos últimos dias, as declarações de seu empresário não fecham a porta para outras possibilidades, sobretudo porque o treinador espanhol ainda não definiu seu próximo destino e se limitou a adiar a discussão sobre seu futuro para antes do início da próxima temporada.

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Guardiola já havia falado sobre o desejo de tirar um período de descanso após o fim de sua passagem pelo Manchester City, tendo afirmado em declarações anteriores à Premier League que se afastaria do trabalho como treinador após o término de seu contrato com o clube, sem definir se voltaria à profissão mais adiante.

Seu nome também foi associado, em reportagens da imprensa, a possíveis oportunidades no comando de seleções, o que abre caminho para diferentes possibilidades para o seu futuro, seja com o retorno ao trabalho em clubes, seja com uma nova experiência fora do futebol europeu.

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O certo, porém, segundo as declarações de Orobitg ao jornal "Al Riyadiyah", é que as propostas sauditas não mudaram a posição de Guardiola até agora e que o treinador espanhol não deseja analisar nenhuma delas no momento, preferindo ter o tempo necessário para tomar sua próxima decisão.

Enquanto os clubes sauditas aguardam sua posição final, Guardiola segue como um dos nomes mais cobiçados no mundo dos treinadores, depois de ter feito sucesso em três das maiores ligas europeias, conquistado a Champions League com o Barcelona e o Manchester City e deixado uma marca clara na história dos clubes que comandou.