Dusan Tadic reagiu diante das câmeras da ESPN, após Ajax x NEC (1 a 1), à sua entrevista anterior ao NU.nl. Nela, ele faz duras críticas à mídia, que, segundo ele, distorceu suas palavras.

“Sim, foi um dia muito estranho. Jogo estranho. Muito emotivo”, começa Tadic. “O Ajax é o meu amor e sempre estará no meu coração. Mas, por outro lado, agora jogo no NEC e, como profissional, preciso dar tudo pelo clube. Foi um pouco uma batalha emocional.”

Antes da partida, os torcedores do Ajax exibiram uma grande faixa para Tadic, e isso o tocou. “Tenho muitas lembranças aqui neste estádio, então muitas emoções vêm à tona. Sim, isso é bonito, mas também emotivo. Você vê tantos rostos conhecidos, torcedores... Isso fica sempre na sua cabeça”, diz ele com os olhos marejados.

Em seguida, Milan van Dongen confronta Tadic com suas declarações anteriores ao NU.nl. “Com frequência faço ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta depois de alguns toques na bola. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais. Isso pesa para mim, muitas vezes estou em luta comigo mesmo e então há uma tempestade na minha cabeça”, disse o veterano, entre outras coisas.

“Para ser sincero, isso é uma pena”, reage agora Tadic à ESPN. “Tenho muita experiência e sei que a mídia está sempre procurando alguma coisa. Você pode distorcer palavras, o contexto... Eu nunca desrespeitaria pessoas no NEC. Nunca. Nunca fiz isso na minha vida. Mas NEC e Ajax não podem ser comparados, e não digo isso de forma negativa.”

“Em nenhuma palavra eu falo mal do NEC, eu sei o que disse. Mas é muito triste ver isso na mídia. Isso acontece com frequência demais. Não sei por quê. Porque, dessa forma, você faz com que os jogadores não queiram mais dar entrevistas. Mas eu não sou assim.”

Tadic em seguida dá mais explicações sobre suas declarações anteriores. “O Ajax é um clube do top 10 da Europa, em termos de história, jogadores que atuaram aqui, todos os aspectos. O NEC é um grande clube, do subtopo. Eles fizeram uma temporada muito boa na temporada passada, agora vamos para a Europa, estamos crescendo. Com um grande treinador, uma boa estrutura. O clube está crescendo.”

“Mas se você me perguntar quem tem jogadores melhores, Ajax ou NEC? É mais fácil jogar com bons jogadores do que com jogadores menos bons. Mas então eu só devo dar entrevistas diante das câmeras, para que vocês ouçam o que eu quero dizer? Isso é triste. Isso não parece certo”, conclui.