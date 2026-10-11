Emocionado, Dusan Tadic detona após Ajax x NEC: “Isso é muito triste”

Dusan Tadic reagiu diante das câmeras da ESPN, após Ajax x NEC (1 a 1), à sua entrevista anterior para o NU.nl. Nela, ele faz duras críticas à mídia, que, segundo ele, distorceu suas palavras.

“Sim, foi um dia muito estranho. Jogo estranho. Muito emotivo”, começa Tadic. “O Ajax é o meu amor e sempre estará no meu coração. Mas, por outro lado, agora jogo no NEC e, como profissional, preciso dar tudo pelo clube. Foi uma espécie de batalha emocional.”

Antes da partida, os torcedores do Ajax exibiram uma grande faixa para Tadic, e isso o tocou. “Tenho muitas lembranças aqui neste estádio, então muitas emoções vêm à tona. Sim, isso é bonito, mas também emotivo. Você vê tantos rostos conhecidos, torcedores... Isso fica sempre na sua cabeça”, diz ele com os olhos marejados.

Em seguida, Tadic é confrontado por Milan van Dongen com suas declarações anteriores ao NU.nl. “Costumo fazer ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta depois de alguns toques. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais. Isso pesa para mim, muitas vezes estou em luta comigo mesmo e então há uma tempestade na minha cabeça”, disse o veterano, entre outras coisas.

“Para ser sincero, isso é uma pena”, reage agora Tadic à ESPN. “Tenho muita experiência e sei que a mídia está sempre procurando alguma coisa. Você pode distorcer palavras, o contexto... Eu nunca desrespeitaria pessoas no NEC. Nunca. Nunca fiz isso na minha vida. Mas não dá para comparar NEC e Ajax, e não digo isso de forma ruim.”

“Em nenhum momento falo mal do NEC, eu sei o que disse. Mas é muito triste ver isso na mídia. Isso acontece com frequência demais. Não sei por quê. Porque, desse jeito, você faz com que os jogadores não queiram mais dar entrevistas. Mas eu não sou assim.”

Em seguida, Tadic dá mais explicações sobre suas declarações anteriores. “O Ajax é um clube de top 10 da Europa, em termos de história, jogadores que atuaram aqui, todos os aspectos. O NEC é um grande clube, da parte de cima da tabela. Eles fizeram uma temporada muito boa no ano passado, agora vamos para a Europa, estamos crescendo. Com um grande treinador, uma boa estrutura. O clube está crescendo.”

“Mas se você me perguntar quem tem jogadores melhores, Ajax ou NEC? É mais fácil jogar com bons jogadores do que com jogadores menos bons. Mas então eu só devo dar entrevistas diante das câmeras, para que vocês ouçam o que quero dizer? Isso é triste. Isso não parece certo”, conclui.