Emiliano Martínez vê transferência dos sonhos fracassar e ganha forte concorrência no Aston Villa

A transferência de Emiliano Martínez para a Juventus melou, garante, entre outros, o The Athletic. O argentino já tinha acerto pessoal com a gigante italiana, que, no entanto, não conseguiu chegar a um acordo com o Aston Villa. Os ingleses, enquanto isso, estão muito perto da contratação de Zion Suzuki.

Martínez, hoje com 33 anos, tem contrato com o Villa até meados de 2029, mas já há algum tempo quer deixar Birmingham. A Juventus parecia ser a solução e também chegou a um acordo pessoal com o goleiro.

No entanto, a transferência não vai acontecer. O Villa pedia uma taxa de transferência de 15 milhões de euros, enquanto a Juventus não queria ir além de 6 milhões de euros mais bônus.

Por causa da diferença grande demais entre pedida e oferta, a Juventus decidiu encerrar as negociações. Segundo o especialista em mercado da bola Matteo Moretto, o clube agora voltou suas atenções para Guglielmo Vicario (29), do Tottenham Hotspur.

Enquanto isso, o Villa trabalha intensamente para fechar a contratação de Zion Suzuki. A (possível) chegada do japonês não tem qualquer relação com a situação de Martínez, garante o The Athletic, e, por isso, Martínez parece ter um problema caso permaneça no Villa. O técnico Unai Emery também conta com Marco Bizot (35), embora ele aparentemente não deva ser a primeira opção de qualquer forma.

O Villa está disposto a pagar 30 milhões de euros fixos e 5 milhões de euros em bônus por Suzuki, que tem contrato com o Parma até meados de 2029. São dias agitados para o asiático de 23 anos, que recentemente viu uma grande transferência melar.

Tudo indicava que o Paris Saint-Germain seria o novo clube de Suzuki. No entanto, o negócio desmoronou apesar de um acordo entre todas as partes, porque os empresários de Suzuki exigiram altas comissões do PSG no último momento.