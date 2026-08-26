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Bart DHanis

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Emiliano Martínez de repente está a caminho de um gigante da Premier League

O Aston Villa ofereceu Emiliano Martínez ao Chelsea. O clube londrino avalia neste momento contratar o goleiro argentino, informa o The Athletic.

Na semana passada, o Aston Villa pagou 30 milhões de euros ao Parma por Zion Suzuki. O japonês será o goleiro titular do clube de Birmingham.

Por isso, o Aston Villa quer se desfazer de Martínez ainda nesta janela de verão. O clube agora o ofereceu ao Chelsea. O time avalia lhe oferecer um contrato.

No início desta janela, o Chelsea entendia que não precisava contratar um novo goleiro, mas agora Roberto Sánchez falhou na primeira partida da Premier League contra o Fulham (vitória por 3 a 2).

O próprio Martínez está aberto a uma transferência para o Chelsea, revela ainda o The Athletic. Resta saber o que os Blues vão decidir.

Provavelmente, o Chelsea terá de pagar uma taxa de transferência modesta pelo internacional argentino. Antes, a Juventus viu uma proposta de 10 milhões de euros ser recusada.

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