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Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Emery alerta seus jogadores sobre o "impiedoso Barcelona" no Camp Nou

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
U. Emery
Espanha
England

na terça-feira...

Unai Emery, treinador do Aston Villa, exigiu de seus jogadores que elevem o nível e apresentem uma atuação mais consistente, caso queiram se mostrar competitivos diante do Barcelona, no aguardado confronto entre as duas equipes na noite de terça-feira, no estádio Camp Nou, pela Liga dos Campeões da Europa.

As exigências de Emery vieram após o empate com o Fulham, em uma partida que não agradou ao treinador espanhol, depois de o Aston Villa perder o controle no segundo tempo e permitir que o adversário voltasse no placar, o que colocou novamente em destaque a necessidade de a equipe manter seu nível durante todos os minutos da partida, em vez de se contentar com bons períodos que não garantem a conquista dos resultados desejados.

E apesar de o Aston Villa não ter sido derrotado nos últimos 5 jogos, após conquistar 3 vitórias e empatar em dois confrontos no Campeonato Inglês, Emery não considera que esses resultados sejam suficientes para apagar os efeitos do início tropeçado da temporada, destacando a necessidade de melhorar antes do difícil teste europeu contra o Barcelona.

O treinador do Aston Villa disse: "Quero ver mais consistência. Nos últimos 5 jogos do campeonato, vencemos 3 e empatamos dois. São resultados que não são ruins, mas o nosso mau início ainda representa um problema. Temos que mudar nosso plano rapidamente, nos preparando para o jogo de terça-feira contra o Barcelona. Precisamos continuar trabalhando e avançando."

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Emery está ciente da dimensão do desafio que espera sua equipe no Camp Nou, especialmente porque o Barcelona só perdeu uma partida em seu estádio nesta temporada, e foi para o Real Madrid, o que obriga os jogadores do Aston Villa a apresentarem um nível mais estável e concentrado, e a evitar a queda de rendimento que surgiu diante do Fulham.

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