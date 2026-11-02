O espanhol Unai Emery, treinador do Aston Villa, falou sobre o confronto diante do Barcelona nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, elogiando o potencial da equipe catalã e sua capacidade ofensiva. Ele também comentou suas chances na disputa pelo título europeu e deu sua opinião sobre alguns de seus jogadores, além de avaliar o trabalho realizado pelo treinador alemão Hansi Flick.

Emery disse, na entrevista coletiva anterior ao jogo, marcado para o estádio Camp Nou: "O Barcelona sempre foi o candidato mais forte a vencer a Liga dos Campeões. Você pode escolher cinco times quaisquer para disputar o título e o Barcelona certamente estará na lista de candidatos. Foi assim no passado e continua sendo. E, se jogar no seu melhor nível, é capaz de derrotar qualquer time do mundo".

E acrescentou sobre a derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain na última rodada: "Foi uma partida equilibrada e muito aberta. No fim, o Paris Saint-Germain venceu, mas foi um confronto de alto nível que qualquer um dos dois times poderia ter vencido. Na minha opinião, são os dois times com mais chances de chegar à final".

Sobre o impacto da derrota para o Real Madrid na equipe catalã, ele explicou, conforme publicado pelo jornal "As": "A situação foi diferente contra o Real Madrid, e o Barcelona parecia precisar de alguns ajustes. Ficou claro que havia algumas ausências na linha defensiva, e isso talvez tenha influenciado no resultado final".

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O treinador do Aston Villa comentou a força do meio-campo do Barcelona, dizendo: "Rodri é o melhor meio-campista do mundo, e se o juntarmos a Pedri e Fermín, o Barcelona tem um meio-campo difícil de ser superado por qualquer equipe".

Emery elogiou a capacidade ofensiva da equipe catalã, acrescentando: "Raphinha e Lamine Yamal são jogadores excepcionais, e poucos times têm uma qualidade ofensiva como essa. No momento, Lamine é o jogador mais próximo do título de melhor do mundo".

Ele também falou sobre o trabalho realizado por Hansi Flick no Barcelona, e disse: "A marca de Flick é clara. Ele assumiu o comando há pouco mais de dois anos e trabalha para construir uma equipe vencedora e com uma personalidade marcante, um time que faz você se divertir ao assistir futebol e que tem um compromisso inabalável com o ataque".

Sobre a preparação do Aston Villa para o confronto, acrescentou: "Estamos tentando encontrar o nosso caminho. Estamos juntos há quatro anos, buscamos novos desafios e aprendemos a enfrentar times como o Barcelona, considerando a grande diferença entre nós e eles. Mas sabemos que são os candidatos mais fortes a vencer, e que vão nos exigir muito, e precisamos estar à altura da responsabilidade se quisermos evitar perder tudo".

Emery encerrou sua fala comentando a pressão que o Barcelona enfrenta por ser um dos principais candidatos ao título, dizendo: "Eles enfrentam uma pressão maior por estarem entre os quatro times com mais chances de vencer a competição, mas estamos falando de jogadores que se sentem confortáveis sob essa pressão e estão acostumados a aparecer quando são os principais candidatos".