Emegha vaiou pelo próprio público após uma jogada bastante controversa em campo

As imagens de Emmanuel Emegha após o término da partida entre seu clube, o Racing Strasbourg, e o Rayo Vallecano foram vistas milhões de vezes na internet. Embora o atacante não tenha entrado em campo, ele esteve sob os holofotes.

No domingo passado, o atacante holandês se lesionou. Ele sofreu uma lesão no tendão da coxa, mas ainda pode participar da Copa do Mundo. A lesão não é tão grave.

Mas grave o suficiente para mantê-lo fora de campo na noite de quinta-feira, na semifinal da Conference League. O Vallecano levou a melhor na França (0 a 1). Os espanhóis venceram em casa pelo mesmo placar.

Após o jogo, o elenco do Strasbourg foi vaiado pelos próprios torcedores, e então Emegha deu um passo à frente. O capitão pediu calma ao público e pediu que, ao contrário, aplaudissem.

Em seguida, é possível ver como ele se torna alvo de críticas por parte da torcida mais radical do Strasbourg, com a qual já havia entrado em conflito anteriormente devido à sua iminente transferência para o Chelsea. Antes de Emegha dar um passo à frente, um companheiro de equipe tenta impedi-lo.

Na internet, aliás, também há muitos comentários sobre a escolha de roupa de Emegha, que está em campo usando óculos escuros.







