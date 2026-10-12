Confira a repercussão da corrida em Singapura na imprensa:

Fórmula 1: repercussão na imprensa - ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: "Match point para Kimi: Antonelli enfrenta com muita garra os desafios físicos e técnicos de um fim de semana difícil. O jovem veterano lida mais uma vez com a situação de forma quase perfeita e vai em busca de seu primeiro e histórico título mundial de Fórmula 1, um triunfo que há muito tempo merece."

Corriere dello Sport: "Verstappen e a Red Bull conseguem um feito extraordinário: o sucesso deles também serve de alerta para Antonelli, tanto para a reta final decisiva deste campeonato quanto para a próxima temporada. Antonelli, por sua vez, demonstra um talento excepcional e a rara capacidade de extrair o máximo mesmo em condições difíceis."

Tuttosport: "Verstappen é simplesmente único: depois do espetáculo em Sepang, vem mais uma atuação de gala em Singapura. Sua largada é simplesmente magistral. Não é só o piloto que merece aplausos, mas também toda a equipe, que voltou ao caminho das vitórias graças às atuações excepcionais de sua estrela. Ainda podemos esperar muitas surpresas nos GPs restantes."

La Repubblica: "Antonelli sonha o sonho americano. Já em Austin, ele pode ficar a um passo de seu primeiro título mundial. Com a maturidade necessária, sabe que não pode mais cometer erros nesta fase decisiva se quiser realizar seu grande sonho. Rumo ao Texas, caubói Kimi!"

La Stampa: "Nos bons e nos maus momentos, Antonelli segue subindo ao pódio, e o título mundial está cada vez mais perto. Verstappen está em sua melhor forma e agora pode desafiar Kimi de verdade. Sem dúvida, ele tem potencial para isso, mas provavelmente já é tarde demais para colocar Antonelli sob pressão de verdade. O verdadeiro duelo entre os dois deve começar apenas no ano que vem."

Il Messaggero: "Neste fim de semana extraordinário, Verstappen mostra tudo o que sabe fazer. O holandês está de volta! A Red Bull recuperou a competitividade, e Verstappen reafirma seu status de piloto excepcional: um campeão que quase não comete erros e sabe aproveitar todas as oportunidades. Com uma atuação impressionante, ele volta às primeiras posições e aumenta a pressão sobre Antonelli na disputa pelo título mundial."

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Fórmula 1: repercussão na imprensa - INGLATERRA

The Guardian: "Max Verstappen mostrou de forma impressionante o quanto pode ser superior quando tem o carro certo: foi imbatível no GP de Singapura. A Red Bull, porém, levou quase toda a temporada para lhe dar esse carro, e o título agora está fora do alcance do holandês. Atrás dele, no circuito de Marina Bay, Kimi Antonelli, apontado como futuro campeão mundial, fez o suficiente para ficar a apenas uma corrida da coroação."

The Telegraph: "Max Verstappen está de volta, e a Mercedes já está preocupada."

Daily Mail: "Aos 20 anos, Kimi Antonelli é o futuro campeão mundial de Fórmula 1, e ninguém chega nem perto dele. Está tudo decidido, e os outros já podem desligar os motores."

Fórmula 1: repercussão na imprensa - HOLANDA e FRANÇA

De Telegraaf: "Max Verstappen vive uma fase fantástica na Fórmula 1."

L'Equipe: "Finalmente conseguiu! Depois de nove tentativas sem sucesso, incluindo três segundos lugares, Max Verstappen enfim venceu em Singapura, um dos poucos circuitos que ainda faltavam em seu currículo de vitórias. Para conseguir isso, o holandês nem precisou se esforçar muito."

Fórmula 1: repercussão na imprensa - ÁUSTRIA

Kronen Zeitung: "Tetracampeão mundial, Max Verstappen completou seu triunfo absoluto no fim de semana da Fórmula 1 em Singapura."

OE24: "Match point pelo título mundial para Kimi Antonelli. Além de Max Verstappen, vencedor da corrida, Antonelli foi um dos grandes vencedores do fim de semana em Singapura."







