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Bart DHanis
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Emanuelson indica um jogador para o time principal do Ajax: "Ele pode ser útil"

Ajax

Urby Emanuelson acredita que Pharell Nash pode acrescentar ao time principal do Ajax, afirmou o auxiliar técnico do Jong Ajax à ESPN.

Na noite de segunda-feira, os jovens do Ajax enfrentaram o Vitesse pela Keuken Kampioen Divisie. Emanuelson comandou a equipe porque o técnico Carlos García não pôde estar presente devido a uma suspensão.

Após apenas três minutos de jogo, o Jong Ajax abriu o placar: 1-0. Nash recebeu um passe de Jahyendrow Amour em espaço livre e finalizou com tranquilidade no canto mais distante.

Segundo Emanuelson, o autor do gol também pode reforçar o time principal do Ajax. Atualmente, Oscar Gloukh e Abdellah Ouazane jogam pelo lado esquerdo do ataque, embora sejam meio-campistas de origem.

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"Acho que Nash precisa ser um jogador capaz de fazer a diferença, como hoje. Se conseguir fazer isso, pode ser uma opção interessante para o time principal. Tenho trabalhado muito com ele", começou Emanuelson.

"Ele tem muitas qualidades individuais. Leva a melhor sobre seu adversário durante toda a partida, mas marca apenas um gol. Esse gol é decisivo, mas quero ver mais", concluiu.

No fim, porém, o Jong Ajax sofreu um duro golpe. Pouco antes do apito final, o Vitesse empatou com um gol de Jeredy Hilterman: 1-1.

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