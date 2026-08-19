Em vídeo: Zizo diminui a diferença para o Al Ahly do Egito diante do Barcelona

Ahmed Sayed Zizo diminuiu a diferença para o Al Ahly do Egito diante do anfitrião Barcelona, da Espanha, ao marcar o primeiro gol do time vermelho aos 51 minutos, deixando o placar em 2 a 1 a favor da equipe catalã.

Zizo, porém, não permaneceu por muito tempo em campo após o gol, deixando a partida lesionado alguns minutos depois, junto de Karim Fouad, enquanto o técnico marroquino Hossein Amotta colocou em campo Mohamed Magdy Afsha e Karim El-Debes.

A partida é realizada na noite desta quarta-feira no estádio Spotify Camp Nou, no âmbito da 61ª edição do torneio amistoso Troféu Joan Gamper, organizado anualmente pelo Barcelona antes do início da nova temporada.

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Hamza Abdelkarim havia aberto o placar para o Barcelona aos 30 minutos, em um confronto especial diante de seu antigo clube, o Al Ahly, antes de Raphinha ampliar com o segundo gol de pênalti, aos 45 minutos, encerrando o primeiro tempo com a vantagem da equipe catalã por 2 a 0.

O internacional egípcio, de 18 anos, recusou-se a comemorar após marcar o gol nas redes do Al Ahly, colocando as mãos atrás da cabeça, em sinal de desculpas para a torcida do clube vermelho.

A partida tem uma importância especial para Hamza Abdelkarim, que enfrenta seu antigo clube após sua transferência definitiva para o Barcelona, tendo chegado por empréstimo na segunda metade da temporada passada.

Em junho de 2026, o clube catalão anunciou a ativação da cláusula de compra no contrato de empréstimo do jovem jogador, que assinou outro contrato com o Barça até o verão de 2029.

O atacante egípcio chamou fortemente a atenção durante a pré-temporada, marcando um gol na vitória sobre o Basel, da Suíça, por 5 a 2, além de anotar dois gols no empate com o Birmingham City, da Inglaterra, por 2 a 2.

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