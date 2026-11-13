A seleção de Marrocos encerrou o primeiro tempo do confronto diante do visitante Níger vencendo por 3 a 1, na partida disputada na noite desta sexta-feira no estádio Mohammed V, na cidade de Casablanca, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, depois que os minutos iniciais testemunharam um gol precoce de Yasser Zabiri, enquanto Achraf Hakimi brilhou ao marcar dois gols.

Zabiri abriu o placar para Marrocos aos quatro minutos, traduzindo o forte início ofensivo dos donos da casa e dando à seleção marroquina uma vantagem precoce, após um passe decisivo de seu companheiro Brahim Díaz, antes de Achraf Hakimi ampliar com o segundo gol aos 27 minutos, com um chute forte de fora da área, reforçando a vantagem da equipe do técnico Mohammed Ouahbi.

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Mas a seleção do Níger não se rendeu, e Mohamed Abderrahmane conseguiu reduzir a diferença para a seleção de seu país aos 41 minutos, tornando os minutos finais do primeiro tempo ainda mais emocionantes.

Os acréscimos testemunharam uma importante chance do Níger para buscar o empate, depois que Youssouf Ali Oumar desperdiçou um pênalti aos 45 minutos, antes de Hakimi punir os visitantes ao marcar o terceiro gol de Marrocos, aos três minutos do tempo de acréscimos, com um chute de longa distância em uma cobrança de falta, fazendo com que os donos da casa encerrassem a primeira metade da partida vencendo por três gols a um.

Zabiri: um talento que fez história

O gol de Zabiri tem uma importância especial, diante da posição que o jovem atacante passou a ocupar no futebol marroquino, depois de se tornar um dos nomes em ascensão mais destacados de sua geração, graças ao seu brilho marcante na Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile em 2025.

Zabiri foi um dos principais protagonistas do feito histórico conquistado pela seleção de Marrocos de juniores, ao se sagrar campeã pela primeira vez em sua história, depois de marcar cinco gols ao longo do torneio, entre eles dois na partida final contra a Argentina, que terminou com a vitória de Marrocos por dois a zero.

O atacante marroquino dividiu a artilharia do torneio e recebeu a Bola de Prata como segundo melhor jogador da competição, segundo a Federação Internacional de Futebol, após desempenhar um papel central na conquista do título mundial de seu país.

Zabiri foi formado na Academia Mohammed VI de futebol, antes de iniciar sua carreira profissional no Union Touarga, depois transferir-se para o Famalicão de Portugal e, de lá, para o Rennes da França em fevereiro de 2026.

Posteriormente, transferiu-se para o Racing Santander da Espanha por empréstimo, onde manteve atuações goleadoras marcantes, no início de sua experiência no Campeonato Espanhol.

Marrocos busca manter o aproveitamento perfeito

A seleção marroquina entrou na partida de hoje com o objetivo de conquistar sua terceira vitória consecutiva nas eliminatórias, depois de vencer Gabão e Lesoto por 2 a 0 nas duas primeiras rodadas, somando 6 pontos e liderando o Grupo 1 antes do confronto com o Níger.

Já a seleção do Níger começou sua trajetória vencendo o Lesoto por dois gols a um, antes de perder para o Gabão por dois a zero, chegando ao confronto com Marrocos com 3 pontos em sua conta.