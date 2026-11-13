A seleção de Marrocos encerrou o primeiro tempo do confronto diante do visitante Níger vencendo por 3 a 1, na partida disputada na noite desta sexta-feira no estádio Mohammed V, na cidade de Casablanca, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, depois que os minutos iniciais testemunharam um gol prematuro de Yasser Zabiri, enquanto Achraf Hakimi brilhou ao marcar dois gols.

Zabiri abriu o placar para Marrocos aos 4 minutos, traduzindo o forte início ofensivo dos donos da casa e concedendo à seleção marroquina vantagem precoce, após um passe decisivo do companheiro Brahim Díaz, antes de Achraf Hakimi acrescentar o segundo gol aos 27 minutos, com um chute forte de fora da área, ampliando a vantagem da equipe do técnico Mohamed Ouahbi.

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Mas a seleção do Níger não se entregou, e Mohamed Abdul Rahman conseguiu reduzir a diferença para a seleção de seu país aos 41 minutos, aumentando a emoção dos minutos finais do primeiro tempo.

Os acréscimos testemunharam uma chance importante do Níger para alcançar o empate, depois que Youssouf Ali Omar desperdiçou um pênalti aos 45 minutos, antes de Hakimi punir os visitantes ao marcar o terceiro gol de Marrocos, aos 3 minutos dos acréscimos, com um chute de longa distância em cobrança de falta, fazendo com que os donos da casa encerrassem a primeira metade da partida vencendo por três gols a um.

Zabiri: um talento que fez história

O gol de Zabiri tem uma importância especial, diante da posição que o jovem atacante passou a ocupar no futebol marroquino, depois de se transformar em um dos rostos mais promissores de sua geração, graças ao seu brilho marcante na Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile em 2025.

Zabiri foi um dos principais protagonistas do feito histórico conquistado pela seleção de base de Marrocos, com a conquista do título pela primeira vez em sua história, depois de marcar cinco gols durante o torneio, entre eles os dois gols na partida final contra a Argentina, que terminou com a vitória de Marrocos por dois a zero.

O atacante marroquino dividiu a artilharia do torneio e também recebeu a Bola de Prata como segundo melhor jogador da competição, de acordo com a Federação Internacional de Futebol, após ter desempenhado um papel central na conquista do título mundial por seu país.

Zabiri evoluiu na academia Mohammed VI de futebol, antes de iniciar sua carreira profissional no Union Touarga, depois transferir-se para o Famalicão de Portugal, e dali para o Rennes da França em fevereiro de 2026.

Posteriormente, transferiu-se para o Racing Santander da Espanha por empréstimo, onde continuou apresentando níveis goleadores marcantes, no início de sua experiência no Campeonato Espanhol.

Marrocos busca manter o aproveitamento total

A seleção marroquina entrou na partida de hoje com o objetivo de conquistar sua terceira vitória consecutiva nas eliminatórias, depois de vencer Gabão e Lesoto pelo placar de 2 a 0 nas duas primeiras rodadas, somando 6 pontos e liderando o Grupo 1 antes do confronto com o Níger.

Já a seleção do Níger começou sua trajetória com a vitória sobre Lesoto por dois gols a um, antes da derrota para Gabão por dois a zero, chegando ao confronto contra Marrocos com 3 pontos em sua conta.