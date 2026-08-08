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Ahmed Mansy

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Em vídeo: Yaisle conquista admiração após primeira semana no Newcastle

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O treinador alemão comandou a equipe inglesa após uma passagem histórica pelo Ahly

O alemão Matthias Jaissle, novo treinador do Newcastle United, conquistou admiração após sua primeira semana à frente do comando técnico do clube inglês.

Jaissle chegou para assumir o comando do Newcastle no último sábado, antes do anúncio oficial de sua contratação, na última quarta-feira, como substituto do ex-treinador inglês Eddie Howe.

O jornalista inglês Chris Waugh, responsável pela cobertura das notícias do Newcastle, revelou que há um clima de admiração pelo que o técnico alemão demonstrou em sua primeira semana no clube inglês.

Waugh disse, em declarações ao canal saudita "Al Arabiya": "Eddie Howe deixou o Newcastle depois de conduzi-lo ao título da Copa da Liga Inglesa e à classificação para a Liga dos Campeões da Europa duas vezes, antes de decidir sair após perder alguns jogadores".

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E acrescentou: "A contratação de Jaissle foi anunciada na noite da última quarta-feira, e ele começou a comandar a equipe desde o fim de semana, tendo deixado uma impressão positiva nesse período".

E prosseguiu: "Há uma injeção de sangue novo no clube, e é isso que caracteriza a era Jaissle. Existe uma energia renovada para que o Newcastle volte a estar entre os grandes, por meio de um estilo de jogo baseado no ataque e na pressão alta".

E concluiu: "Há um ambiente positivo e boas impressões até o momento em relação ao novo treinador, e veremos ao longo das próximas semanas e meses se o sucesso lhe será reservado".

Vale lembrar que Jaissle deixou o Al-Ahli após 3 anos históricos, nos quais conduziu o clube à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de elite duas vezes, além da vitória na Supercopa da Arábia Saudita depois de uma ausência de 9 anos completos.

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