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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Em vídeo: vitória de sobra. Barcelona alerta os grandes da Europa com goleada sobre o Feyenoord

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
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Liga dos Campeões
Espanha
Países Baixos

As goleadas continuam: o Barça abre sua campanha continental com uma vitória de gala

O Barcelona enviou um alerta antecipado aos grandes do Velho Continente ao conquistar uma vitória exuberante sobre o seu visitante, o Feyenoord da Holanda, pelo placar de 5 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe do técnico Hansi Flick marcou 5 gols na quarta de suas 5 partidas disputadas em todas as competições desde o início da atual temporada, já que o Feyenoord se juntou à lista de vítimas, que incluiu Elche, Rayo Vallecano e Valencia.

O Barcelona somou seus três primeiros pontos em uma partida disputada sob forte chuva, no início de sua caminhada em busca de recuperar o título continental ausente de suas prateleiras desde 2015.

O Barcelona conquistou sua 19ª vitória em 21 partidas disputadas em casa no início de sua caminhada na Liga dos Campeões, contra um empate e uma derrota, segundo estatísticas da "Opta".

A partida não contou com a participação do egípcio Hamza Abdelkarim, que permaneceu no banco de reservas, adiando a primeira aparição do jovem atacante na Liga dos Campeões, depois de ter estreado no Campeonato Espanhol.

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Por outro lado, o recém-chegado Gabriel Jesus participou da partida como reserva no segundo tempo.

Domínio catalão

O Barcelona dominou a partida desde o apito inicial, e Raphinha não esperou mais que 3 minutos para marcar o gol de abertura, aproveitando um passe de Lamine Yamal e driblando os defensores da equipe holandesa, antes de finalizar com facilidade às redes.

O Barça manteve sua dominação, e Karim Adeyemi marcou o segundo gol aos 22 minutos com uma finalização repentina de fora da área, que enganou o goleiro do Feyenoord.

João Cancelo quase ampliou para o terceiro gol aos 37 minutos, mas sua finalização acertou a trave direita, mantendo o placar inalterado até o fim do primeiro tempo.

Jesus deixa sua marca

A situação não mudou com o início do segundo tempo; o domínio dos donos da casa continuou, e foi lógico que ampliassem com um terceiro gol, que veio aos 58 minutos por meio de Raphinha, após um belo passe em profundidade de Pedri.

Nacho Fierro marcou o gol que diminuiria a diferença um minuto depois, em uma reação rápida, mas o árbitro o anulou por impedimento.

Aos 78 minutos, Yamal ampliou para o quarto gol de uma cobrança de falta direta na entrada da área, que executou por entre a barreira humana.

E a 8 minutos do fim, Sem Steijn marcou o gol de honra após um cruzamento primoroso de Gonçalo Borges.

Mas o reserva Jesus não deixou que a partida terminasse sem que deixasse sua marca, já que o recém-chegado marcou o quinto gol dos donos da casa com uma cabeçada precisa, aproveitando um cruzamento de Yamal.

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