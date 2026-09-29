Em vídeo: Vinícius incendeia o mundo com um lance catastrófico!

O astro do Real Madrid Vinícius Júnior se viu no centro de uma nova tempestade de zombarias e críticas, depois de dar um chute descontrolado durante o treino que foi parar diretamente no estacionamento ao lado do campo.

A cena, que pareceu cômica para alguns, reabriu o debate sobre a queda acentuada e repentina do nível do astro brasileiro, algo que passou a gerar preocupação crescente nos bastidores do Santiago Bernabéu.

Lance da temporada: a bola no estacionamento

Nos últimos dias, vídeos de Vinícius circularam amplamente com a camisa da seleção brasileira, seja nas partidas, onde falhou nos dribles e teve queda no rendimento ofensivo, seja nos treinos, onde outras imagens mostraram o desperdício de oportunidades fáceis diante do gol.

Mas o episódio mais recente foi o que mais gerou polêmica. Em uma sessão de treino da seleção, Vinícius recebeu um passe na entrada da área e disparou um chute forte que passou muito acima do travessão, a ponto de cair no estacionamento ao lado do campo de treino, em meio ao grito de alguém que estava por ali, acredita-se ser a pessoa atingida pela bola.













Treinos individuais por ordem de Ancelotti

Essa queda não passou despercebida pela comissão técnica, e o treinador Carlo Ancelotti, junto de José Mourinho, reconhece que o jogador brasileiro não vive seu melhor momento técnico e mental, segundo o jornal espanhol "Sport".

Por esse motivo, Ancelotti decidiu submeter Vinícius a um programa de treinamento individual específico, focado inteiramente em aprimorar as habilidades de finalização e o trato com a bola diante do gol. E o famoso lance do estacionamento havia ocorrido durante uma dessas sessões especiais, aumentando ainda mais a pressão sobre seus ombros.

O maior contrato e a maior pressão

Esses acontecimentos surgem após uma das decisões mais importantes tomadas pelo presidente Florentino Pérez, a renovação do contrato de Vinícius Júnior até 2032, com um vínculo histórico e vultoso pelo qual ele recebe cerca de 24 milhões de euros por ano, tornando-se o segundo jogador mais bem pago do time merengue, atrás do astro francês Kylian Mbappé.

E, desde a assinatura desse contrato, o cenário virou de cabeça para baixo, pois o jogador que aterrorizava as defesas da Europa com sua velocidade e habilidade entrou em uma espiral de queda repentina, e passou a estar sob uma enorme pressão da torcida e da imprensa como nunca antes.



