Em vídeo... Vingada à Al-Kawara: O Al-Hilal foi injusto com Jesus

O português Nelo Vingada, ex-técnico da seleção da Arábia Saudita, afirmou que seu compatriota Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, merecia ter sido tratado melhor quando comandava o rival Al-Hilal.

Jesus treinou o Al-Hilal entre 2023 e 2025 e conquistou vários sucessos com o time azul, conquistando o campeonato e a Copa do Rei, além de dois títulos da Supercopa da Arábia Saudita, além de ter alcançado uma sequência recorde de 34 vitórias consecutivas em todas as competições.

No entanto, o Al-Hilal demitiu Jesus por não ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Ásia, que ainda não faz parte do palmarés do time, levando o técnico português a se transferir diretamente para o rival Al-Nassr.

Jesus se prepara para um confronto decisivo contra o Al-Hilal nesta terça-feira à noite, no topo da 32ª rodada da Liga Profissional Saudita Roshen, cujo resultado determinará em grande parte o campeão da competição.

O Al-Nassr lidera a tabela com 82 pontos em 32 jogos, superando o Al-Hilal, que disputou uma partida a menos, por uma diferença de 5 pontos, faltando apenas uma rodada após o clássico.

Quanto à questão de saber se Vingada considera que Jesus foi injustiçado no Al-Hilal, o técnico que conquistou a Copa da Ásia de 1996 com a Arábia Saudita enfatizou que seu compatriota “merecia um tratamento melhor”.

“Jesus fez um trabalho incrível com o Al-Hilal, conquistou uma série de vitórias e resultados fantásticos, além de uma temporada excepcional, e é difícil repetir o que ele conquistou com a equipe”, disse Vingada, em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente.

Ele acrescentou: “Sei que o Al-Hilal é o maior clube da Arábia Saudita e que a pressão lá é enorme, mas acredito que o técnico que fez tudo o que fez merecia um tratamento melhor depois de todos esses sucessos, especialmente pelo trabalho maravilhoso que ele e sua comissão técnica realizaram”.

Em seguida, Vingada corrigiu-se, dizendo: “Mas assim é o futebol, e assim é a vida nele; às vezes, o treinador pode fazer um trabalho excelente, mas, no fim das contas, são apenas os resultados que falam mais alto do que a qualidade do trabalho em si”.