Um treinador espanhol revelou as mais-valias que o português Samu Costa, médio do Real Maiorca, trará ao Al-Nassr, caso a sua contratação seja concluída oficialmente.

Relatos da imprensa tinham confirmado que o Al-Nassr chegou a um acordo com o Real Maiorca para obter os serviços de Samu Costa durante a atual janela de transferências de verão, a troco de 9 milhões de euros.

O treinador espanhol David Martínez afirmou, em declarações ao canal "Al-Arabiya": "Conheço bem o Samu Costa, ele joga no Real Maiorca, um clube que luta sempre para evitar a descida à segunda divisão".

E acrescentou: "O Samu Costa vai dar força à equipa, bem como equilíbrio no aspeto defensivo, porque é um jogador afiado taticamente e costuma ler os jogos muito bem".

Ressalvou: "Ele não é tecnicamente brilhante, mas toma muitas boas decisões durante os jogos e costuma preferir jogar no meio-campo da sua própria equipa, e não no meio-campo do adversário".

E continuou: "Ele mantém sempre o ritmo dos jogos, o que vai ajudar bastante os avançados, e por isso o seu papel será fundamental para alcançar o equilíbrio na defesa da equipa".

Quanto à sua posição em campo, Martínez disse: "Com (Ange) Postecoglou, o Al-Nassr vai jogar um futebol ofensivo e vai tentar dominar os jogos através de passes curtos, levando a bola para a frente para jogar no meio-campo do adversário".

Prosseguiu: "O Samu Costa pode jogar na posição de médio ou em qualquer outra posição, mas isso vai depender de quem jogar com ele, e também pode jogar entre os dois centrais para construir os ataques".

Sobre a sua relação com o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, o treinador espanhol disse: "Do meu ponto de vista, o treinador quer sempre jogadores que se conheçam uns aos outros, porque o período de adaptação torna-se mais curto, e essa relação será benéfica para o clube".

E concluiu: "O Samu Costa pode trazer equilíbrio, e tenho a certeza de que o Cristiano Ronaldo o irá receber muito bem, o que será benéfico para o Al-Nassr".