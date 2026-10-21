Em vídeo: "Tragam o Barcelona agora", a magia do Real Madrid frustra a surpresa do Leipzig

O Real Madrid elevou o nível das expectativas de sua torcida antes do clássico com mais uma vitória convincente, mantendo suas atuações de destaque no período recente, como se dissesse: "Tragam o Barcelona agora".

A equipe merengue conquistou um triunfo tranquilo diante do seu visitante Leipzig por quatro gols a um, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu, na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Trata-se, ao mesmo tempo, do último jogo antes do confronto do clássico contra o Barça, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Dessa forma, o time do técnico José Mourinho pode entrar no confronto do clássico com os nervos tranquilos e a moral elevada, após atuações de destaque nos jogos contra Roma, Sevilla e Leipzig, respectivamente. Mais do que isso, ele leva vantagem psicológica sobre seu adversário, que vem de sua primeira derrota nesta temporada por quatro gols a dois para o Paris Saint-Germain.

E embora o Barcelona fosse anteriormente o favorito a decidir o clássico, levando em conta a sequência de vitórias e o desempenho de destaque em La Liga e na Liga dos Campeões, a balança parece agora quase equilibrada após o despertar da equipe merengue.

O Leipzig havia dado sinais de perigo ao gol do Real Madrid no primeiro tempo, mas Thibaut Courtois brilhou, enquanto os jogadores do time da casa espalharam sua magia, especialmente no segundo tempo.

O Real Madrid conquistou aproveitamento perfeito na Liga dos Campeões da Europa, depois de ter derrotado Inter de Milão e Roma nas duas primeiras rodadas, chegando ao quarto lugar na tabela de classificação geral com 9 pontos, enquanto o time alemão estacionou nos 3 pontos, na 27ª colocação.

Courtois brilha e Silva abre o placar

O Real Madrid dominou o andamento do primeiro tempo e saiu na frente com um gol, mas também sofreu ataques perigosos por parte do Leipzig, que quase lhe custaram caro não fosse o brilho de seu goleiro Thibaut Courtois em mais de uma ocasião.

Arda Güler causou incômodo pela ponta direita, já que arrancou em mais de uma oportunidade e cruzou bolas, sendo a mais perigosa aos 15 minutos, mas Kylian Mbappé não conseguiu convertê-la em gol.

Courtois defendeu seu gol em dois lances marcantes no primeiro tempo, o primeiro aos 28 minutos, quando bloqueou uma finalização direta de dentro da área, e o segundo aos 41 minutos, ao defender uma situação de frente para o gol.

De sua parte, Jude Bellingham ameaçou o gol alemão aos 39 minutos com um chute foguete de fora da área, que passou por cima do travessão.

E dois minutos antes do fim do primeiro tempo, Bernardo Silva marcou o primeiro gol da equipe espanhola num rebote de uma bola chutada por Güler, enganando o goleiro dentro da pequena área.

Mbappé brilha e Diomande marca contra seu ex-time

E com o início do segundo tempo, o Real Madrid intensificou sua pressão para liquidar os três pontos cedo, e conseguiu o que queria após 6 minutos.

Bellingham arrancou pelo lado esquerdo e deu um cruzamento preciso, que Mbappé completou de cabeça, e Güler mandou para as redes alemãs.

O Real Madrid ganhou maior confiança após o segundo gol, dominou a bola e seguiu ameaçando o gol do Leipzig, eliminando qualquer possível surpresa do time alemão.

Mourinho preferiu substituir Vinícius Júnior após 70 minutos, já que o jogador brasileiro não conseguiu recuperar seu nível, e colocou em campo o marfinense Yan Diomande.

E num momento em que tudo indicava o fim da partida com uma vitória por 2 a 0, Mbappé marcou um gol espetacular depois de receber uma bola do reserva Diomande, mandando-a no ângulo mais distante, com o goleiro falhando em alcançá-la.

O Leipzig recusou-se a sair de mãos vazias, conseguindo marcar um gol de honra por meio de Tidiam Gomis, aproveitando o posicionamento errado dos defensores do Real Madrid, após um passe de Christoph Baumgartner.

De sua parte, Diomande fechou os quatro gols do Real Madrid com um chute foguete, aproveitando o passe do reserva marroquino Brahim Díaz, balançando as redes de seu ex-time.